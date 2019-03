Hvornår har du sidst talt med nogen om døden? Københavnsk teater inviterer til samtaleaften om det svære

Hvordan forholder man sig, når selvmord rammer i familien?

Er der dystre mønstre, der nedarves mellem generationerne – og er det muligt at bryde med dem?

Døden, og måske især den frivillige, er for mange et svært emne at tale om, hvorfor vi sommetider ender med helt at lade være.

Men det vil Teater Republique lave om på, når de torsdag 14. marts inviterer til en samtaleaften om mørke familiemønstre. Her kommer journalist Mikkel Frey Damgaard, psykolog Anne Kaplan og scenograf Ida Grarup på besøg for at tale om, hvordan vi forholder os til døden i familien såvel som i kunsten.

Døden som drivkraft

Debatten, der modereres af journalist og forfatter Simon Kratholm Ankjærgaard, kommer i anledning af teaterstykket ’Selvmordets Anatomi’, der lørdag 9. marts havde premiere på teater Republique.

Stykket kredser om tre kvinder fra den samme familie, der alle deler en længsel efter at dø. Igennem aftenen undersøges spørgsmålet, hvor den kraft kommer fra, om den går i arv i familien og hvorvidt det er muligt at vende den til livsglæde.

Helle Fragalid og Nicolaj Kopernikus er blandt hovedrollerne i teaterstykket, der trækker tråde til forfattere som Virginia Wolf og Sylvia Plath samt dramatikerne Sarah Kane og Alice Birch.

Samtaleaftenen finder sted 18.45-19.30, lige inden teaterstykket vises klokken 20. Førstnævnte er gratis og forudsætter ikke køb af billet til selve forestillingen - selvom det da er en oplagt mulighed.

Tilmelding finder du her.

Og har du efter denne aften fået mod på flere svære snakke, holder CPH:DOX i samarbejde med Copenhagen Film Fund i næste uge et lignende arrangement, hvor de inviterer til filmvisning og efterfølgende paneldebat om selvmord.

Særarrangement: Lad os tale om det! Torsdag 14. marts 18.45-19.30 i teatersalen på Teater Republique. Østerfælled Torv 37, 2100 København Ø.