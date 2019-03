Slut med yoga på 10-øren: Populær københavnsk festival lukker

Sommer efter sommer har tusindvis af mennesker i strækbukser, træningstoppe og festivalarmbånd rullet yogamåtterne ud i græs og under teltdug ved Amager Strandpark for at smagsprøve yogabranchens nyeste undervisning, mingle med hinanden og shoppe yogaudstyr.

Men ikke i år.

Efter syv år på 10-øren er det slut med Copenhagen Yoga Festival.

Copenhagen Yoga Festival begyndte i Søndermarken på Frederiksberg i 2011 og flyttede året efter til 10øren ved Amager Strand, hvor festivalen siden er vokset støt med flere udstillere, undervisere, frivillige og deltagere år for år. Sidste år lagde omkring 3.000 mennesker vejen forbi fra både Danmark og udlandet, hvilket er en tredobling siden festivalens start.

Alligevel har de tre ejere besluttet ikke at gennemføre festivalen i år. Efter at have lånt pladsen gratis de forgangne år, har festivalen siden sidste år skulle betale leje af arealet til Københavns Kommune - en regning, som vejer tungt i en festivaløkonomi drevet af omkring 70 frivillige.

»Det er jo positivt, at vi er vokset så store, at vi ikke kan følge med. Men realiteterne er, at hvis vi skal have det til at løbe ordentligt rundt, skal vi have en større motor. Det kræver noget andet end bare os tre, som jo også har vores almindelige arbejde at passe ved siden af. Så nu gentænker vi, hvad yogafestivalen skal være fremover«, siger stifter og medejer af Copenhagen Yoga Festival Stina Madelaire, som ikke udbetaler løn til hverken sig selv eller festivalens to øvrige ejere, Mai Brøndsted og Janni Ide Daugaard.

Vender måske tilbage i 2020

De tre ejere forventer at vende tilbage i 2020 med et yogaevent i et nyt format på en ny placering.

»Lige nu er vi i dialog både med andre locations og mulige nye samarbejdspartnere, som kan være med til at løfte festivalen. Vi vil gerne brede den ud til at omfatte livsstil og bæredygtighed og alt det andet, yogaen kan være en katalysator for«, siger Stina Madelaire til iByen.

Heller ikke Vegetarisk Festival, som de seneste to år har opstillet food trucks, holdt foredrag og workshops i forbindelse med Copenhagen Yoga Festival, bliver at finde på 10-øren i år. Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Vegetarisk Festival.