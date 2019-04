Ud af byen: Ibyen guider dig til sommerens mange yogafestivaler

Der bliver ingen Copenhagen Yogafestival på Tiøren i år, men hvis du tager lidt uden for byen, er det alligevel muligt at rulle måtten ud i fri luft i år. Find din nye yogafavorit i sommerlandet, eller lav din egen tour de yogafestival gennem hele landet. Ingen festivaler deler nemlig datoer.

1. Yoga i slotsparken

Med det smukke Hindsgavl Slot som bagtæppe kan du dagen igennem prøve mange slags yoga, meditation, bevægelsessystemet bowspring og dans. Ved bådebroen er der SUP-yoga, når Nordic Yoga Festival for tredje år i træk inviterer til sommerstævne ved Middelfart.

Nordic Yoga Festival, Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart, 30. juni kl. 10-18.30.

2. Yoga på stranden

I badebyen Tisvilde kan du hele weekenden gå mellem de to yogatelte, som er slået op næsten helt nede i strandkanten. Dagen før de voksnes festival er der børneyogafestival samme sted. På festivalen sælges ingen vand på plastikflasker, kun på genbrugelige glasflasker, som det er gratis at fylde med det lokale postevand igen og igen.

Tisvilde Yoga Festival, Hovedgaden 110, 3220 Tisvildeleje, 6.-7. juli (og yoga for børn 5. juli).

3. Yoga ved Vesterhavet

Med en partoutbillet til Thy Yogafestival følger du en fastlagt rute rundt til festivalens fem byer, hvor du på to dage prøver forskellige typer yoga både indendørs og udendørs i den nordvestjyske natur. Turen byder bl.a. på skovyoga ved Nors Sø og astangayoga ved Hanstholm Fyr, hvorfra der er storslået udsigt over vandet. For dem, der bare vil kigge forbi, er der drop-in-hold begge dage.

Thy Yogafestival, Hanstholm Fyr, Klitmøller Friskole, Kulturrummet i Thisted, Lodbjerg Madpakkehus i Vestervig, Nors Sø og Vorupør Madpakkehus 24.-25. maj.

4. Yoga på skolen

For tredje år i træk er der yogafestival på N.J. Fjordsgade Skole i Aarhus. I år bliver programmet udvidet med flere boder med mad og yogaudstyr samt tre forskellige slags undervisning hver time.

Aarhus Yogafestival, N.J. Fjordsgade Skole, Ingerslevs Boulevard 2A, 8000 Aarhus C, 14.-16. juni.

5. Yoga i remisen

I Østjylland kan du sige farvel til sommersolen, når foreningen YogaRanders for fjerde år i træk inviterer til tre dages festival på kanten af efteråret. Her er boder, workshops, yogaundervisning og underholdning. Program og billetsalg er ikke klar endnu.

Randers Yogafestival, FOF-Randers og Remisen, J.V. Martins Plads 3, 8900 Randers, 30.-31. august og 1. september.

Foto: Gregers Tycho/RITZAU På Roskilde Festival kan du kombinere musik med yoga, som de senere år har været en fast del af festivalens program.

På Roskilde Festival kan du kombinere musik med yoga, som de senere år har været en fast del af festivalens program. Foto: Gregers Tycho/RITZAU

6. Yoga i Sydsverige

Skandinaviens største yogaevent, Nordic Yoga Conference, vokser sig større år for år, og kommer i 2019 for første gang så langt sydpå som til Malmø. Konferencen er en blanding af yogaundervisning, forelæsninger og workshops og foregår samtidig med Hälsomässan, som det er gratis at deltage i.

Yoga Games, Göteborg 26.-28. april og Malmø 25.-27. oktober.

7. Yoga med musik

Sommerens længste yogafestival er svenske Yoga Mela, som både byder på yoga og musik for de mere spirituelt interesserede yogaudøvere. Mere end 200 koncerter, yogatimer, foredrag og workshops afvikles hen over festivalens ni dage, hvor man bor i telt eller campingvogn ved det økologiske holistiske retrætested Divinya.

Yoga Mela, Divinya, Farstorp, 24192 Eslöv, Skåne, 29. juni-7. juli.

8. Yoga på en ø

På Space of Love Festival bor du på campingplads helt ud til stranden på en af svenskernes egne yndlingssommerdestinationer, Öland ud for Kalmar. Festivalen byder på yoga, dans, meditation, gong-bade, tantra, sang og selvudvikling. Børn er velkomne, og overnattende på campingpladsen har adgang til stedets badeland.

Space of Love Festival, Böda Sand Beach Resort, Bödasandsallén 11, 38773 Löttorp, Öland, Sverige, 31. maj-9. juni.