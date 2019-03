Hvor ligger byens mest undervurderede restaurant? Kokken Røde Claus anbefaler spisesteder i København

Hvor går du hen for at spise på budget?

»Jeg kan godt lide Bar’Vin i Skindergade. Der er en hyggelig stemning, O.K. god mad, et dejligt værtskab og så rigtig god vin. Så jeg synes egentlig, at man får god value for money der«.

INSIDERTIPS SPIS I BYEN Hver uge spørger Ibyen nogle af Københavns bedste kokke og madører: Hvor går du ind, når du går ud? Vi har blandt andet spurgt Bruna Mia Dieni fra Chicky Grill, Nadine Redzepi fra Noma og årets unge kokketalent Anika Madsen.

Blå bog Claus ’Røde’ Christensen Kok og gallerist. 59 år. Drev i 28 år restauranten Gammel Mønt, inden han sidste år lukkede den for i stedet at åbne Salon i Bredgade.

»Hvis det skal være eksorbitant billigt, så vil jeg sige Al-Diwan, som er en indisk-pakistansk restaurant på Vesterbrogade. Det er godt, nogle gange er det rigtig godt, nogle gang er det okay, men det er sjældent noget lort«.

Hvad gør du, når du skal i byen?

»Det er jeg sgu blevet for gammel til, men når det sker, tager jeg for det meste på værtshus. Det kunne være Byens Kro, hvor jeg godt kan lide et godt bryg, for eksempel fra Herslev Bryghus«.

»Eller også tager jeg på R Vinbar på Gammel Mønt. Jeg kan godt lide gode hvidvine, og de må gerne være fra Europa, allerhelst fra Frankrig«.

Hvad spiser du med tømmermænd?

»Jamen, er det ikke bare det sædvanlige? En gang baked beans, spejlæg, bacon, pølser og godt med chili«.

Hjælper det?

»Næ, det tror jeg faktisk ikke, det gør. Men det føles godt. Der er jo egentlig ikke så meget, der hjælper på tømmermænd ud over at lade være med at drikke i en 3-4 dage. Det skulle lige være at køre et dusin østers og lidt champagne ind, så det snurrer igen. Men kun et glas, ikke en flaske!«.

Hvor ligger byens bedste café?

»Det må være Café Victor. Rent kvalitetsmæssigt er det måske ikke det bedste sted, men jeg kan godt lide stemningen. Det er originalt. Et fedt sted«.

Er der et sted, alle københavnere burde kende?

»Altså Kongens Have og Glyptoteket er ikke at foragte. Det er fantastiske steder«.

»Hvis vi taler mad, synes jeg, at Jeppe Foldager gør det rigtig godt på Kanalen. Han er skarp«.

»Jeg holder også meget af La Buca på Godthåbsvej, som er en fantastisk italiensk restaurant. Det har igen også noget med værtskabet, stemningen og hyggen at gøre«.

Er der nogle madtrends, som efter din mening er overvurderede?

»I princippet ikke, nej. Det er ikke altid, jeg forstår dem, men det skal jeg heller ikke nødvendigvis. Det er ligesom med kunst. Nu er jeg selv meget klassisk, men jeg bliver glad af at se alle de unge eksperimentere. Man bliver høj af at se det«.

Er der et sted, du synes er undervurderet?

»Ja det må man sige. Mielcke og Hurtigkarl. Jeg kan ikke forstå, at de ikke har fået en michelinstjerne endnu. Det er så pisseflot, det, de laver. Det er smuk mad. Meget sanseligt«.

Har du fået en ret på en restaurant, du er misundelig på?

»Det ved jeg ikke rigtig. ’Misundelig’ er et grimt ord, så jeg vil ikke sige, at jeg bliver misundelig, men jeg bliver inspireret af at spise andre steder, og det er såvel fattigt som meget fint. Sidst, jeg fik serveret noget, som jeg var meget begejstret over, var på Søllerød Kro, hvor jeg fik en ret med jomfruhummer og morkler. Det var tilberedt til perfektion. Alt gik op i en højere enhed«.

Kender du et godt børnevenligt sted?

»Alle steder er egentlig børnevenlige, så længe forældrene har styr på deres børn. Børn er stort set velkomne alle steder, så længe de ikke render rundt og råber og skriger, for det hører selvfølgelig ingen steder hjemme. Dermed ikke sagt, at de skal sidde stille og ikke sige en skid. De må også gerne gå rundt og kigge. Det handler vel om at få noget mad i dem hurtigt, så man holder dem beskæftiget«.