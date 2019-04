Hva' skal arkitekterne selv se? Tre stjernearkitekter guider til Copenhagen Architecture Festival

Mere end 200 arrangementer, events, debatter og filmvisninger.

Det er hvad, der er på plakaten på årets Copenhagen Architecture Festival, der sparkes i gang 4. april og varer til og med 14. april.

Og hvordan fan’ danner man sig lige overblik over sådan et stort program?

Ibyen har spurgt 3 af kongerigets fremmeste arkitekter og beder dem fortælle om de punkter på programmet, de selv håber at nå forbi.

DORTE MANDRUP

Den 57-årige arkitekt driver til daglig tegnestuen Dorte Mandrup, der blandt andet står bag Isfjordscenteret i Grønland, Bordings Friskole på Østerbro og Vadehavscentret i Ribe.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Dorte Mandrup.

1. »Ligestilling er en af mine kæpheste. Det er absurd at postulere, at kvinder ikke skulle være lige så dygtige arkitekter som mænd. For nylig genpostede vi debatindlægget ’I’m not a female architect. I’m an architect’ på LinkedIn. Til vores forbløffelse har den fået over 20.000 likes på få uger på tværs af landegrænser og professioner. I flere henseender har vi som samfund rykket os betydeligt, men der er stadig et langt, sejt træk endnu«.

’Bauhaus: frihed, lighed - og diskrimination’. 9. april kl 17-19 i Politikens Forhal.

2. »Andy Goldsworthy arbejder i spændingsfeltet mellem kunst, natur og mennesker. Hans værker er poetiske, smukke og humoristiske, og det forventer jeg også, at filmen vil være. Nogle gange er det fedt at opleve noget, som bare er smukt. Goldsworthy fremkalder landskaber og elementer i naturen med sine værker. Det er på mange måder det samme, vi forsøger at gøre med vores projekter«.

’Leaning into the wind - Andy Goldsworthy’. 4. april kl 18:30 og 14. april kl 21 i Grand Teatret.

3. »Vi (tegnestuen, red.) er meget optaget af at undersøge nye måder at bo sammen på. Som arkitekter bygger vi for fremtidige generationer. Måske er lykken for de unge ikke en vaskesøjle og dobbelt carport? Vi ser også, at flere og flere ældre oplever ensomhed. Vi skal blive meget bedre til at lytte til de faktiske ønsker behov og eksperimentere i stedet for blot at kopiere den måde, vi allerede bor og bygger på«.

’Se ind i Fremtiden Hjem’. 4. april kl 17-18:30 på DAC.

DAN STUBBERGAARD

Grundlæggeren af tegnestuen COBE, arkitekt MAA Dan Stubbergaard, er kendt for at stå bag bygninger som The Silo i Nordhavn. COBE medvirker selv på årets program med en byvandring i Nordhavn og i Tingbjerg.

1. »Lenschow & Pihlmann er en ung, cool tegnestue, jeg har fulgt igennem flere år, blandt andet i forbindelse med deres udstilling ’Dissektioner’ på DAC i 2017. Der er noget helt særligt på færde i deres projekter efter min mening, og de har benene solidt plantet i stedets historie. Og så er Kim Lenschow Andersen og Søren Thirup Pihlmann nogle virkelig dygtige og sympatiske arkitekter, som det er både spændende og sjovt at tale med, så jeg kan anbefale at tage tilåbent hus hos dem«.

Åbent hus hos Lenschow & Pihlmann, 11. april kl. 16, Skabelonloftet.