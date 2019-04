Plante-croquis og penisknogle fra en hvalros: Festivalen Bloom i Søndermarken offentliggør årets program

Når majaftenerne er på sit lyseste og (forhåbentlig) også luneste, bliver Søndermarken forvandlet til en festivalplads for natur og videnskab.

Festivalen løber af stablen fra 25.-26. maj, og i dag offentliggør festivalen programmet for kunst, workshops, musik og mad.

Blandt andet vil kunstnerne Lea Porsager og Jacob Kirkegaard bidrage til festivalen med to særlige værker.

Lea Porsager har efter et ophold på CERN – Den Europæiske Organisation for Højenergifysik i Schweiz – lavet et værk, der fabulerer over universets uhåndterlige og ubegribeligt små partikler. Værket indeholder blandt andet en udhulet penisknogle fra en hvalros og teleskopiske stålhorn.

I Cisterne vil Jacob Kirkegaard se nærmere på lyden af kroppen efter døden. Han tager gæsterne gennem lighuset, obduktionen, kremeringen og til sidst forrådnelsen. Og selvom det kan lyde en anelse bizart eller ubehageligt, er målet med værket netop det modsatte – nemlig at skabe refleksion over de processer, der sker, livet har forladt kroppen.

På den botaniske front er der også en del at se frem til. Bloom skaber en særlig scene, ’Sprout’, der er dedikeret til planter. Her vil der være workshops i alt fra kambuchabryggeri over blomsterbinding a la den japanske tradition Ikebana til plante-croquis.

Up-coming dansk musik

Uden et musikalsk program vil det måske være svært at kalde sig selv en festival. Så en musikscene har festivalen også sørget for, og den har fået navnet ’Sound’.

Her har de booket up-coming danske navne til at komme forbi: Eksempelvis kommer R’n’B-sangerinde og harpespiller Selma Judith, der synger om ensomhed og sex, og kvintetten Lowly, som er aktuel med deres andet album, ’Hifalutin’, der blander rock, folk, synth og jazzede trommer.

Alt det ovenstående føjer til Blooms egentlige fokus: At være et gratis folkeuniversitet for alle med fokus på natur og videnskab. Festivalen er bygget op omkring talks og vandringer, hvor blandt andet Eske Willerslev er en af gæsterne, ligesom fysiker Helen Czerski kommer.

Resten af festivalens program offentliggøres i løbet af april.

Bloom Festival, 25.-26. maj 2019, Søndermarken, 2000 Frederiksberg