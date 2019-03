Ibyen guider: 5 weekendoplevelser uden for Københavns brokvarterer

Ikke alt sker på Vesterbro, Nørrebro eller i Indre By. Tag i stedet den korte tur uden for de københavnske broer, hvor du finder nogle af weekendens bedste oplevelser.

1. Efterklang i vandtårnet

I februar fik Brønshøj et nyt kulturhus, da kvarterets 89 år gamle vandtårn blev forvandlet til et spillested og udstillingsrum under navnet Urum – Institut for efterklang. Navnet er inspireret af den helt særlige akustik i vandtårnet, der foruden et komplekst søjlerum har en efterklangstid på mere end 40 sekunder.

Foto: Edition#

Fredag inviterer de til åbningsaften med vin til tonerne af den fransk-islandske lydduo Yann Coppier og Runar Magnusson, som gennem et år har de arbejdet på Edition#1 – en eksperimenterende lydinstallation, der undersøger rummets frekvenser og resonans. Entré 40 kroner. Halv pris for studerende og børn.

Edition#1 - a soft fall. Fredag 15. marts 16-20. Urum. Brønshøjvej 29, 2700 Brønshøj.

2. 24 timers læseoplevelser

I weekenden løber ’Vi <3 bøger’ af stablen, en helt ny litteraturfestival for børn, arrangeret af de københavnske biblioteker. Her vil der frem til 24. marts være mere end 170 arrangementer, der sætter fokus på at styrke børns læsning. Et af dem er på Vanløse Bibliotek, hvor de ældre børn fra 12 til 17 år fredag kan deltage i et såkaldt readathon, der med andre ord er et læsemaraton.

Arkivfoto: Maud Lervik/POLFOTO

Her går konceptet i al sin enkelhed ud på at medbringe sovepose og yndlingsbøger til et døgn på biblioteket, der foruden gode læseoplevelser byder på aftensmad og sjove konkurrencer. Billetter koster 20 kroner og kan købes her.

Vi <3 bøger - Readathon på Kulturstationen Vanløse. Frode Jacobsens Plads 4, 1. sal, 2720 Vanløse.

3. På rulleskøjter i Sydhavnen

Teglværket i Sydhavnen er et af byens nyeste madmarkeder, hvor du hele året kan få kolde fadøl og gademad fra hele verden, ligesom det samtidig er et kultur- og forsamlingshus med fredagsbarer, bingo og yogasøndage. Fredag fejrer de børnenes kulturnat, Den Lille Kulturnat, hvor der blandt meget andet vil være rulleskøjtedisko samt graffiti- og bådbyggerworkshop.

Arkivfoto: Finn Frandsen/POLFOTO

Som altid er de populære food trucks åbne, så der vil være rig mulighed for at få vækket både sult og kreativitet. Deltagelse kræver festivalarmbånd, der kan købes udvalgte steder i byen.

Den Lille Kulturnat i Sydhavnen. Teglholmsgade 27, Østre Teglkaj, 2750 København SV.

4. Årets første is på Amager

Nørrebro-isbutikken Istid åbner i weekenden for sommeren med økologisk nitrogenis til en femmer. Således er issæsonen skudt i gang, og heldigvis for byens iselskere er der masser af steder, der har gjort det samme. Faktisk er der slet ikke noget, der hedder sæson hos Ismageriet på Amager, som året rundt serverer hjemmelavet is af lokale råvarer.

Arkivfoto: Ditte Valente/POLFOTO

Stedet er, hvad man ville betegne som en vaskeægte anmelderdarling, og da Politiken for år tilbage gæstede stedet, blev der da også kvitteret med fem hjerter og ordene »næsten for god til at være sand«.

Ismageriet. Rued Langgaards Vej 6e, 2300 København S.