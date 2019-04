Bykort over et lyserødt København: Her kan du se kirsebærtræerne blomstre lige nu

Bykort over et lyserødt København:

Forårets mest Instagram-venlige fænomen er landet: Kirsebærtræerne blomstrer!

Kirsebærhypen vokser år for år, og senest har den amerikanske burgerkæde Shake Shack sågar suppleret menukortet med en ’Cherry Blossom Milkshake’.

Det årligt tilbagevendende fænomen kræver selvfølgelig også en årligt tilbagevendende guide, så du, kære læser, kan være træturist i egen by, imens tid er. Prunus-plantefamilien eller ’sakura’ på japansk blomstrer nemlig kun i tre til fire uger, så det er med at komme af sted, hvis du vil nå at ride med på Insta-bølgen.

Læs vores guide til nogle af byens lyserøde destinationer her.

Vi har plottet alle de lyserøde destinationer ind , så du let kan finde vej til det lyserøde København. Har du selv et tip til et lyserødt stop i byen lige nu, så skriv til ibyen@pol.dk, og vi plotter det ind på kortet.

1. Københavns klart mest befærdede og fotograferede kirsebærtræs-område er uden tvivl Bispebjerg Kirkegård. Sidste år besøgte mere end 150.000 mennesker kirkegården i blomstringsperioden. Og flot ser det da også ud, når man går gennem alleen med japanske træer, som nærmest danner en lyserød bladtunnel.

2. Hvis Bispebjerg Kirkegåd er blevet lidt for mainstream til din smag, kan du tage et smut ud på Sønder Boulevard, hvor træerne er lidt færre. Der er længere imellem dem, til gengæld er der mindre risiko for, at en eller anden fordømt amatørfotograf spolerer dit unikke billede.

3. Et andet af byens mest befærdede grønne områder, hvor der naturligvis også er en vis mængde kirsebærtræer, er på Assistens Kirkegård. Her kan du også beundre de smukke, japanske træer.

Foto: Jens Dresling Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård er sprunget ud - tre uger tidligere end sidste år.

Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård er sprunget ud - tre uger tidligere end sidste år. Foto: Jens Dresling

4. Er du ikke til overbefærdede kirkegårde, men foretrækker du derimod et dejligt, konservativt miljø, foreslår Ibyen, at du tager et smut til Frederiksberg, mere præcist Frederiksberg Rådhus og Allégade. Her ligger Digterlunden, der er en lille rektangulær have, hvor man kan nyde duften af forår og lyserøde træer og kigge på byster af digtere fra det bedre borgerskab.

5. Byens mest autentiske område for japanske kirsebærtræer må utvivlsomt være Langelinie Park, hvor man kan tage en tur i Kirsebærlunden. I lunden findes der 200 japanske kirsebærtræer, skænket af den japanske konditorkonge, Seiichi Takaki. Er du lige så tosset med japansk kultur, som du er med de lyserøde træer, er Langelinie Park også stedet for dig. 28. og 29. april finder Copenhagen Sakura Festival nemlig sted, og det er en fejring af træerne og Japan. Tag din bedste kimono på og kom, det bliver kawaii.

6. Det sidste lyserøde stop på Ibyens guide ligger et sted, hvor du formentlig ikke skal forvente at være eneste tilstedeværende. Med mere end tre millioner årlige besøgende, er der nemlig nok turister, der valfarter til Kongens Have i Indre by. Til gengæld er den store, centrale have altid et besøg værd, når du trænger til lidt adspredelse i din ellers travle hverdag. Og så er der også kirsebærtræer.