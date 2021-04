Nu springer de lyserøde træer ud. Men i år er der særlige regler, hvis du vil se de mest populære

Sakura-feberen er på vej til København, hvor de første kirsebærblomster allerede er ved at springe ud.

Ibyen guider til 5 steder, hvor du kan opleve træerne, og giver dig tips til, hvordan du gør den lyserøde blomstring ekstra farverig.

Og så fortæller vi dig om en række særlige regler på det mest populære stop ved Bispebjerg Kirkegård.

Indre By

Det kan godt lyde cheesy, men nyudsprungne kirsebærtræer, solskin og udsigt over vandet er den mest oplagte datesituation ever. Skulle stemningen dog ikke være kommet i 6. gear, efter du har imponeret med den historiske fortælling om Kirsebærlunden og Seiichi Takakis gavmilde donation af kirsebærtræerne, så frygt ej.

Foto: Nanna Navntoft Copenhagen Sakura Festival løber i dag og i morgen af stablen i Langelinie Park. Festivalen fejrer japansk kultur og de 200 kirsebærtræer (sakura), som står i parken. Festivalen arrangeres blandt andet i samarbejde med den japanske ambassade. På programmet er blandt andet kendo, japansk kampsport med sværd, origami, foldning af papir, så det bliver til kunst, og flere musiske indslag. Det er 10. gang, festivalen afholdes.

Al akavethed og nervøsitet kan dulmes af søde sager, og derfor har du selvfølgelig medbragt en kulinarisk surprise, der nok skal få din date til at flyve på lyserøde skyer. Den lyserøde kage choux au craquelin fra Andersen Bakery må være lige sagen!

Langelinie Park. Nordre Toldbod 16, 1259 København K

Nørrebro

Børnene insisterer på lyserød udklædning, hvis de skal med på jagt efter kirsebærtræer. Du ifører dig gladelig din legendariske lyserøde Palermo-fodboldtrøje, du købte på Sicilien i sommeren 05 – du har faktisk gået og ventet på den rette anledning.

Foto: Jens Dresling Kirsebærtræerne på Bispebjerg Kirkegård er sprunget ud, tre uger tidligere end sidste år. Cirka 150.000 mennesker kigger forbi, når træerne, der blev plantet i 1994, er i blomst.

Ungerne derimod, de kan ikke finde et eneste lyserødt stykke kluns ud over lyserøde mundbind og en gammel bandana. Men med kreativitet kan man komme langt, og iført lyserøde latexrengøringshandsker og candyfloss fra kiosken bevæger I jer til Assistens Kirkegård, hvor de smukke kirsebærtræer står klar. Sikke et syn!

Assistens Kirkegård. Kapelvej 2, 2200 København N

Frederiksberg

»Forandring er udtryk for liv«, hvisker du for dig selv, mens du er omgivet af kirsebærtræerne, der just er sprunget ud. Ja, Digterlunden på Frederiksberg sætter gang i éns indre skrivemaskine. En flaske rosévin og godt selskab i den smukke have sørger også for, at du forvandler dig til en sand Buddha, som du lige belærer din veninde om faktisk betyder ’den oplyste’. »Synes du egentlig ikke, jeg burde skrive en bog«, spørger du din veninde, der tydeligt kan se, at selvtilliden ingenting fejler, når man er kommet i en trance blandet af kirsebærtræer og moste druer.

Digterlunden. Allégade 31, 2000 Frederiksberg

Vesterbro

Lige efter det lyserøde flamingobadedyr er kirsebærtræernes blomstring det mestinstavenlige fænomen. Det skal du udnytte til fulde, og der skal ca$hes ind på likes, followers og reposts. Du har fået den geniale idé at kombinere de to instagramfænomener og planlægger at posere i dit pink flamingobadedyr foran et kirsebærtræ på Sønder Boulevard.

Var det ikke nok pink selviscenesættelse, kan du brygge dig e en lyserød gin&tonic til at sætte prikken over i’et. Det skal nok springe alle like-rekorder.

Sønder Boulevard, 119, 1720 København V

Nordvest

Du havde nok gættet det. Sidst, men ikke mindst blomstrer kirsebærtræerne naturligvis også på Bispebjerg Kirkegård. Men fordi alle ved, at du og et par hundredtusind besøgende skal have nyt profilbillede til den ellers tørlagte Tinder-profil, så bliver det et kontrolleret coronavisit.

Foto: Jens Hartmann Schmidt Sådan så det ud sidste år, hvor kirkegården var lukket for besøgende grundet smittefare.

Med ensretning og køsystem er der ikke tid til, at du både skal lave duck face og have det helt kawaii, mens du spadserer igennem den lyserøde allé. Heldigvis er du blevet ferm til køkultur, så husk det gode humør, og få taget dit billede i første shot. Københavns Kommune skriver mere om ’besøgsreglerne’ på Bispebjerg Kirkegård her. Se mere i faktaboksen i denne artikel.

Coronaregler Bispebjerg Kirkegård Københavns Kommune har lavet en guide dig med ting, du skal huske, hvis du vil besøge kirsebæralleen på Bispebjerg Kirkegård: – Kirsebæralleen er åben hver dag i tidsrummet 7.00-22.00. Overvej, om du kan besøge alleen på ydertidspunkter. Hvis alle kommer samtidig, bliver det svært at holde afstand, og køen bliver lang. – Der er kun adgang til kirsebæralleen via køen, som du nemmest finder ved at bruge indgangen fra Frederiksborgvej. Herfra er ruten til kirsebæralleen ensrettet. – Som udgangspunkt bliver der ikke adgang til køen fra Støvnæs Allé. Du skal ind på kirkegården og følge køen med god afstand. – Københavns Kommunes adfærdsguider hjælper med at dosere antallet af besøgende på selve alleen. – Inde på kirsebæralleen skal du holde god afstand til andre besøgende og huske ikke at stoppe mere op end højst nødvendigt. Tag et par billeder, og gå videre. Det hjælper på flowet og sikrer, at flest muligt kan nå at opleve den smukke allé. – Lad picnickurven blive hjemme, og lad være med at slå dig ned i græsset. Kirsebæralleen risikerer at blive lukket, hvis for mange mennesker er samlet. – Lad bilen stå, og hop på cyklen. Så undgår du at parkere på de små omkringliggende veje til gene for de lokale beboere. – Tag dit affald med dig. Selv om affaldskurvene tømmes dagligt, risikerer de at blive fyldt hurtigt, når der er mange mennesker. – Tis af hjemmefra. Der er kun få toiletter på Bispebjerg Kirkegård, så du risikerer at skulle stå i kø for at lade vandet. Du finder toiletterne ved indgangen til kirkegården på Frederiksborgvej. – Respekter, at du er på en kirkegård. Vis hensyn, og hold afstand. Vis mere

Bispebjerg Kirkegård. Frederiksborgvej 125, 2400 København NV