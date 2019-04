»Mikkeller er blevet sådan et brand, der gør, hvad de vil«: Øl-tvillinger i krig om ny adresse i København

To tvillingebrødre med den samme passion for øl, der åbner hver deres beværtning i samme bygning.

Det lyder umiddelbart som en solstrålehistorie, men for Mikkel Borg Bjergsø og Jeppe Jarnit-Bjergsø er det langt fra tilfældet.

Deres to bryggerier, Mikkeller og Evil Twin, har gjort dem begge til to af ølverdenens rockstjerner, men de bryder sig ikke om hinanden og har ikke talt med hinanden i flere år. De har hver deres udlægning af, hvad konflikten bunder i, og de har tidligere beskrevet deres dårlige forhold i flere medier, blandt andet i en stor artikel i The New York Times i 2014.

Der ligger overhovedet ingen provokation bag Mikkel Borg Bjergsø, Mikkeller

Mens Mikkeller har hovedsæde i København, har Jeppe Jarnit-Bjergsø og Evil Twin primært holdt sig i New York. Den eneste bar, Jeppe Jarnit-Bjergsø er involveret i i Danmark, er Himmeriget, der ligger på Åboulevard 27 i København. En specialølbar, hvor ølentusiaster kan kilde smagsløgene. Han er tidligere ejer af baren og er stadig involveret i stedet.

Mikkeller har i forvejen 18 beværtninger i København og 21 i hele Danmark, fra ølbarer til taco- og ramensteder, og de åbner snart den næste, en stor sydtysk-inspireret bierstube.

Den skal ligge på Åboulevard 27.

Altså i samme bygning som Himmerriget.

Mikkeller til venstre, Himmeriget til højre.

En handling, som Jeppe Jarnit-Bjergsø opfatter som en klar provokation:

»Det er da helt klart for at provokere mig, at han lejer lokalet ved siden af. Han har fået muligheden, og hvis han kan genere mig højst muligt, så vil han da selvfølgelig gøre det«, siger Jeppe Jarnit-Bjergsø til Politiken og fortsætter:

»For ham er det jo ligegyldigt, hvor han åbner sit næste sted. Det svarer til, at Starbucks også åbner steder, som giver underskud, fordi de kan, og fordi det rent promoveringsmæssigt giver mening for dem. Det er det samme, der sker for Mikkeller. De åbner så mange steder, og nogle af dem er der, bare fordi de kan«.

» Jeg får ikke noget ud af at provokere«

Den udlægning er ifølge den anden del af tvillingefejden, Mikkel Borg Bjergsø, ikke sand.

Forstår du, hvorfor din bror opfatter det som en provokation, at du laver en bar i samme bygning som ham, når I ikke er på talefod?

»Nej, det kan jeg overhovedet ikke forstå«, siger Mikkel Borg Bjergsø.

»Der ligger overhovedet ingen provokation bag. Jeg kommer til at bruge en del penge på det her sted. Det går fint for Mikkeller, men det er jo ikke fordi, jeg har en masse millioner til at provokere andre mennesker. Hvis jeg ikke troede på, det her sted var det rigtige til vores koncept, havde jeg ikke lejet det«, siger Mikkel Borg Bjergsø, der undrer sig over, at broren føler sig stødt, siden han ikke længere ejer Himmeriget.

Mikkeller er blevet sådan et brand, der gør, hvad de vil Jeppe Jarnit-Bjergsø, Evil Twin

»Jeg forstår slet ikke, hvorfor han udtaler sig. Hvis han stadig var ejer af Himmeriget, havde jeg ikke lejet mig ind ved siden af, for så kunne jeg godt regne ud, der ville komme problemer ud af det. Jeg er meget bevidst om, at han ikke ejer det, og det var derfor, jeg sagde ja. Jeg ved godt, jeg ikke får noget ud af at provokere, så hvorfor skulle jeg gøre det?«.

Mikkel Borg Bjergsø siger, at Himmeriget har en konkurrenceklausul, de kunne have udnyttet, hvis de ikke ønskede endnu et ølsted som naboer. En konkurrenceklausul, de ifølge Mikkel Borg Bjergsø ikke har udnyttet.