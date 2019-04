Er København blevet »cykel-religiøs«? Nye cykelstativer skader byliv og restauranters udeservering, mener LA

Har du for nyligt parkeret cyklen ved et af Københavns knudepunkter, ved du, hvad der venter dig.

Tonsvis af ladcykler, fixiebikes og racere med tunge kædelåse viklet omkring sig og stativerne i nærheden. Det kan tage flere minutter blot at vride sig igennem metalmængden, indtil man når frem til cyklen.

Og det giver jo god mening, for København er en cykelby, og tusindvis af cyklister kører hver dag gennem byens gader og stræder. Og selvfølgelig skal jernhesten kunne parkeres trygt, når ejermanden træder af pedalerne og går på arbejde, shopping, druk, eller hvad end, det nu måtte være.

Men hvor sådan et cykelparkeringsstativ skal stå, ja, det er en anden og langt mere speget affære.

For nyligt har de tre københavnske beværtninger - Pasteur, Ricemarket og Restaurant Mes - nemlig mistet retten til udendørsservering, fordi kommunen har besluttet, at der skal være cykelparkering ude foran netop deres restauranter.

Vi må bevare nogle af de små åndehuller, der gør, at hverdagen er smuk og fin og dejlig Gustav Vilholm, bestyrer hos Pasteur

I Pasteurs tilfælde betyder det, at de 30 udendørs siddepladser, de sidste år havde, bliver reduceret til højst 10. Hvis sommeren bliver lige så varm som sidste år, betyder det en tabt omsætning på 2,2 millioner kroner, vurderer Pasteurs bestyrer, Gustav Vilholm.

»Det er et voldsomt tab, og det vil betyde tab af arbejdspladser. Vi kan kun gisne indtil videre, men baseret på sidste års tal er det et meget stort tab«, siger Gustav Vilholm og understreger, at det ikke kun drejer sig om kroner og ører:

»Det betyder også, at en af de meget få solpletter, der i forvejen er på Østerbro, bliver spist op af cykler. Trianglen har i forvejen været det her lidt mærkelige døde sted i bydelen, og det er ærgerligt, hvis byfornyelsen forstærker det. Vi skal passe på, vi ikke får slået vores by ihjel i praktikaliteter af stål og beton og glas. Vi må bevare nogle af de små åndehuller, der gør, at hverdagen er smuk og fin og dejlig«, siger han.

Østerport slår Nørreport på cykler

Og der er alt for mange af byens tilbageværende solskinspletter, der bliver taget som gidsler af kommunens »cykelreligiøse tilgang« til byfornyelse, mener medlem af Københavns Borgerrepræsentation, Alex Vanopslagh (LA).

»Vi vil gerne have cykelnormeringen i kommuneplanen sænket. Lige nu er udfordringen, at der er mange steder, hvor man bygger flere cykelparkeringspladser, end der er behov for. Og det betyder jo netop, at restauratører må fjerne deres udeservering«, siger Alex Vanopslagh.

Kommunens tilgang er efter hans mening ude af trit med virkeligheden:

»Selvfølgelig skal der være nok cykelparkeringspladser til københavnerne, og der mangler særligt nogle i Indre By, men at kommunen laver en femårsplan og beslutter, hvor mange der skal være, hver gang de laver en ny lokalplan, det er ikke den bedste løsning«.

Et fjollet krav?

Grunden til at Pasteur får selskab af et nyt cykelstativ med plads til 17 cykler er, fordi vejen, hvor de ligger, skal udvides, og de 50 cykelstativer, der var længere oppe ad vejen, nu skal rykkes ned til Pasteur. Kommunen har ifølge Gustav Vilholm ikke overvejet, at de ligger lige ved siden af den nye metrostation Østerport II, der åbner til sommer, som kommer til at huse masser af cykelparkering.