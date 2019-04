'Angels' og 'Rock DJ' i Bøgeskoven: Robbie Williams er årets sidste hovednavn på Smukfest

Smukfest er – i hvert fald på musiksiden – så godt som parat til at fylde Bøgeskoven med festivalgæster i starten af august.

Festivalen løfter nu sløret for årets sidste hovednavn med offentliggørelsen af Robbie Williams, der utvivlsom vil få Smukfest-gæsterne til at bryde ud i kollektiv sang med hits som ’Let Me Entertain You’, ’Angels’ og ’Come Undone’. Han spiller på festivalen onsdag 7. august.

Sidste gang den nu 45-årige entertainer optrådte på en dansk festival var i 2015, hvor han var på plakaten hos Tinderbox. Det show slap han ikke entydigt godt fra ifølge Politikens anmelder Simon Lund, der beskrev koncerten som én, hvor »den engelske spradebasse forsøgte at skjule en pauver musikalsk indsats med et spektakulært show«.

Tidligere på ugen offentliggjorde Smukfest en noget større musikpakke med 9 nye navne, herunder blandt andet tidligere Oasis-forsanger Liam Gallagher. Derudover står menuen på et højenergisk grime-show fra engelske Stormzy og en fest kurateret fra Bøgescenerne af manden bag utallige hitliste-baskere, Calvin Harris.

Smukfests program rundes af i løbet af den næste måneds tid, hvor de sidste navne løbende vil offentliggøres indtil den endelige festivalplakat kommer ud i midten af maj.

Smukfest afvikles d.7.-11. august. Partoutbilletterne er udsolgte, men endagsbilletter og andre billettyper kan findes her.