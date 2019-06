Gæret agurkejuice, anyone? De her to bryggere er trætte af en gå-ud-kultur, hvor man altid skal drikke alkohol

Hvad har I lyst til at drikke lige nu?

Eddie: »Vi har lige brygget en ny kombucha med kamilleblomst, som jeg er helt oppe at køre over. Den er rigtig sommerfrisk, og så minder den mig bare om min barndom. Fordi det var sådan en omsorgste, man fik, når man var syg«.

Insidertips Skål i byen Hvad skal du drikke lige nu? Ibyen spørger nogle af byens skarpeste vin-, øl-, og cocktailkendere, så du ved, hvad du skal vælge på kortet – og servere derhjemme.

Hvad er det vigtigste, I har lært om kombucha?

Louis: »Det et levende produkt, derfor er to bryg aldrig helt ens. Når man som os har et mikrobryggeri, er det vigtigt altid at smage på brygget, for tingene kan ændre sig hurtigt, når der er så mange forskellige parametre, man skal tage højde for«

Eddie: »Man skal forbi hver dag, tjekke brygget og smage på det. Og så smage, i hvilken retning det skal. Vores smagsløg er vores kompas, og vi er nødt til at vurdere, om det mangler lidt sødme eller lidt mere syre«

Hvilken drink vender I altid tilbage til?

Eddie: »Siden vi begyndte at lege med kombucha, er vi blevet ved med at vende tilbage til en rosenkombucha med gin og appelsinskal og is. Man kan drikke den hele tiden og altid få den til at smage lidt af noget andet. Den ene dag smager den af roser og blomster, og fordi den har den røde farve og appelsinskallen, minder den også om grapefrugtsodavand. Den er ret versatil (kan gå i mange retninger, red.). Jeg synes, det er en, man kan blive ved med at finde nye, spændende smagsnoter i, selv om det egentlig er en ret simpel drink«.

Blå bog Klint & Bro Eddie Klint, 32, og Louis Bro-Rasmussen, 26, ejer kombuchabaren og mikrobryggeriet Klint & Bro, der ligger på Tagensvej 67, København. De har brygget sammen siden 2016 og har siden leveret kombucha til restauranter som 108, Jordnær og PMY. I marts åbnede baren Klint & Bro. Læs anmeldelsen her.

Kombucha er relativt nyt i Danmark – hvordan har modtagelsen været?

Eddie: »Virkelig, virkelig god! Der kommer rigtig mange, der ikke aner, hvad kombucha er, og så fortæller vi, at det er en fermenteret drik ligesom øl eller vin, blot uden alkohol. Folk synes, det er fedt, de kan komme og drikke et glas kombucha, der godt kan føles lidt som vin, uden at de får tømmermænd. Man skal være velkommen i vores bar, selv om man ikke drikker, for vi er selv trætte af kutymen, hvor man nærmest presses til at drikke alkohol. Det her sted handler om at komme og drikke ting, der smager godt, om det så er øl, kombucha, limonade eller naturvin«.

Hvad er godt at drikke lige nu?

Louis: »Jeg kan personligt rigtig godt lide Kølsters Citrus Weisse, en hvedeøl lavet på citrusfrugt. Jeg foretrækker en lidt let øl, som er ret frugtig. Den er meget læskende, og man kan drikke meget af den. Den passer godt til varmen og er på 4,6 procent«.

Hvad er no-go inden for kombucha?

Eddie: »Vi lavede selv en engang, der var brygget på juicede agurker. Det smagte simpelthen så forfærdeligt. Det kan godt være, det kan lykkes for andre, men for os gik det slet ikke. Det var i den spæde start, hvor vi eksperimenterede med alt, hvad vi kunne«.

Hvad bliver den næste store trend inden for drikkevarer?

Eddie:»Jeg tror, eddikesodavand bliver stort. Det lyder jo ret ulækkert på dansk, men på engelsk hedder det shrub eller vinegar soda, og det er sådan en sund sodavand, hvor du har vand, god eddike og så tilsætter smag fra blomster eller urter eller saft. Det, tror jeg, begynder at komme frem herhjemme, fordi folk gerne vil have lækre ting, som samtidig er sundere. Det er ret stort i USA, og jeg forestiller jeg mig, at det godt kan komme ind på markedet her også«.