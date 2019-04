To nye åbninger: Ny café i Ørstedsparken og Gasoline-burger i Carlsberg Byen

Hver mandag giver vi dig Ibyens Top 3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger 3 bud til din uge i byen. Få Ibyens Top 3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Guiden gælder fra 29. april til 5. maj 2019.





SMAG!

Ørstedsparkens café og bar har fået nye forpagtere, der på onsdag 1. maj holder åbningsreception for det lille åndehul, de kalder Flindt & Ørsted. Der serveres morgenmad, frokost og aftensmad mellem trækronerne, perfekt til en forårsdag i maj, når den lille sult melder sig på en slentretur i parken. Åbningsreceptionen finder sted fra kl. 16-19.





SE!

200, det er ingen alder for et træ. Og så alligevel. I De Gamles By på Nørrebro i et område kaldet Nordpolen er et 200 år gammelt træ, en hvidtjørn, blevet reddet fra fældning i forbindelse med nybyggeri. Og så er den ovenikøbet blevet fredet. Det beretter foreningen Red Byens Træer. Et oplagt lille mål for en gåtur på Nørrebro i forårssolen måske?





SMAG!

Burgersulten kan – tyder meget på – ikke stilles til fulde i København. Gasoline Grill breder sig ud over byen og åbner nyt i Carlsberg Byen. Behøver vi sige mere? Gasoline Grills burgere taler for sig selv, jo... Måske kan turen kombineres med lidt sightseeing i den ny bydel, hvor der virkelig er sket forandringer de seneste år. God tur. Burgerbaren ligger i gården ved Hotel Ottilia, og den åbner torsdag 2. maj.