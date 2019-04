»Den bedste lokalavis nogensinde«: Populær Nørrebro-avis lukker

I ni måneder har lokalavisen NørrebroLIV skildret bylivet på Facebook, Instagram og i en ugentlig papirudgave, der har kunnet læses overalt på cafeer og i butikker på Nørrebro.

Alt sammen med formålet at bringe beboerne tættere sammen og at »genopfinde Nørrebros mangfoldighed i en tid, hvor tolerancen er under pres«. Dette blandt andet ved hver uge at bringe 11 siders nyheder på arabisk for at inkludere områdets arabisktalende beboere.

Men sådan kommer det ikke til at være meget længere. NørrebroLIV har nemlig fået afslag på en ansøgning om mediestøtte fra Innovationspuljen. Penge, som var en forudsætning for avisens overlevelse.

Nyheden om NørrebroLIVs fremtid kommer netop, som avisen – uafhængigt at lukningen – er blevet nomineret til 'Årets københavner' ved Ibyen-prisen 2019.

Jeg har hele tiden vidst og sagt højt, at det var risky business, og at oddsene var imod os. Alligevel kan vi nu se tilbage på ni vilde måneder Jesper Elmholt Gisli, udgiver og chefredaktør på NørrebroLIV

Allerede tilbage i december var redaktionen bag NørrebroLIV under økonomisk pres og blev sat til salg, men fik i sidste øjeblik tilført nye midler, så de kunne fortsætte. Indtil nu, hvor avisen altså har set sig nødsaget til at lukke helt ned.

»Da NørrebroLIV ikke på egen hånd for nuværende er økonomisk bæredygtig, har vi derfor besluttet os for at lukke og slukke. Det var enten eller – og det blev eller«, skriver udgiver og chefredaktør Jesper Elmholt Gisli på i et facebookopslag og fortsætter:

»Jeg har hele tiden vidst og sagt højt, at det var ’risky business’, og at oddsene var imod os. Alligevel kan vi nu se tilbage på ni vilde måneder, hvor I, Nørrebro, og ikke mindst avisens medarbejdere, verdens bedste klummeskribenter, gæster og andre venner af huset, har skabt en lokalavis som kunne noget andet og mere end det man kender i forvejen«.

Nomineret til Ibyen-prisen

Indtil nu har en fast, lille kerne af medarbejdere hørt til i kontorfællesskabet på Nørrebro, og her har de leveret indhold så populært, at de på bare et halvt år sikrede NørrebroLIV som den af byens lokalaviser med flest følgere på sociale medier.

Og nyheden har da også allerede affødt adskillige triste reaktioner på Facebook, hvor læserne blandt andet skriver:

»I har formået at fremstille Nørrebro som det, det er: En levende bydel, hvor der sker en masse positive ting, en bydel, hvor det er dejligt at bo sammen med en masse andre dejlige mennesker. Jeg vil komme til at savne jer og jeres anderledes og positive tilgang til jeres journalistik«.

»Det har været den bedste lokalavis, jeg nogensinde har læst i København«.

Facebook- og Instagramsiden lever endnu, og her efterspørger Jesper Elmholt Gisli forslag til, hvad der skal ske med de to. Og forslag er der masser af, blandt andet folkeaktier og sponsorater:

»Mine månedlige avisudgifter bytter jeg da hellere end gerne for noget, der orienterer mig i dybden om der, hvor jeg bor«, lyder det fra en læser i kommentarsporet.

