Brevkassen feat. Lotte Thorsen: Jeg kan simpelthen ikke finde en kæreste. Er der overhovedet håb for kærligheden?

Ugens spørgsmål:

Jeg har ikke været i et romantisk eller seksuelt forhold, siden jeg slog op med min første og eneste kæreste for syv år siden. Jeg har haft sex én gang siden da. Hvad er grunden, tænker I sikkert? Jeg er 25 år og har en kandidatgrad, fast arbejde som forsker, stor vennekreds og en helt normal familie. Der synes at være styr på det hele, bortset fra kærligheden.

I stedet for at vade i min egen selvynk, har jeg de sidste par år gjort en stor indsats på at forbedre mig selv. Jeg har fundet sunde hobbyer, lært at spille musik, passet min fysik og deltaget i så mange sociale tiltag som muligt, men trods det har mit selvværd kun dykket år efter år.

Mit spørgsmål til jer er: Hvordan genfinder jeg troen og håbet på kærligheden?

Efter så mange år med ugengældte forelskelser, fejlslagne Tinderdates, tomhændede byture og en mangel på interesse fra det modsatte køn synes tanken om kærlighed fjern og næsten ugenkendelig. Er der overhovedet håb, når jeg kan gå igennem hvad der synes at være de bedste år for at finde kærlighed, uden at se skyggen af den?

Vh Fyren

Ugens gæsteredaktør Lotte Thorsen:

Kære Fyren.

Ja. JA, for fanden. Der er masser af håb.

Du har en kandidatgrad, et forskerjob og en stor vennekreds. Du har oven i købet en normal familie (lucky you). Du har lært at spille musik. Du deltager i så mange sociale arrangementer som muligt. Muligvis har du også både en hårfarve og humoristisk sans. Det er virkelig meget, når man sådan tæller det sammen. Og en dag får du også noget sex. En anden dag får du en kæreste. Så går I sikkert fra hinanden igen, og måske er du rasende og ked af det i tre år. Så får du en ny kæreste. Og sikkert også én til. Man kan bare ikke pege ud, hvor og hvornår lynet skal slå ned.

Ugens gæsteredaktør Lotte Thorsen Lotte Thorsen, 51, er journalist på Politikens kulturredaktion. Bor på Østerbro. Hun er medforfatter til ’Nynnes dagbog’. (Arkivfoto: Thomas Borberg)

Det eneste, der er helt sikkert, er, at om fem år er du ikke i den situation, du er i nu. Fordi livet hele tiden forandrer sig, også når man ikke beder om det. Det er både rart og frygteligt at tænke på.

Jeg tror ikke, jeg kender nogen fuldt udvoksede personer (i den her forbindelse folk over 45 år), der kun har haft én kæreste da de var 18, og aldrig har fået en igen. Ikke engang de mest vanskelige mennesker, jeg kender (til dem regner jeg også mig selv).

Der er masser af håb. Nogle gange er der ikke ret meget andet. Men hold ud Lotte Thorsen, journalist på Politiken

Så der er masser af håb. Nogle gange er der ikke ret meget andet. Men hold ud. Folks kærlighedsliv peaker på forskellige tidspunkter, men langt de fleste når at få et af en eller anden slags.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

Det er lige før du ikke behøver læse videre, for Lotte Thorsen har lige forklaret dig, hvordan det hænger sammen. Kærligheden er lige ud ad landevejen i sin utilregnelighed, og den er ligeglad med, hvor længe du har været ulykkelig. Det er blandt andet i Lottes svar, du skal genfinde troen, for Lotte siger med andre ord det helt rigtige. Så nu giver jeg plads til det forkerte.