Se billederne: Nu er omdiskuteret statue flyttet ind midt i København

6 meter.

Så høj er Københavns nyeste statue, der forestiller Danmarks nok mest kendte konge og bygherre: Christian IV.

Han står og spejder ud over byen ved Slotsholmen foran Børsen, som er en bygning, byen kan takke netop Christian IV for.

Men monumentet er ikke bare en statue af den tidligere danske konge. Gengivelser af andre bygninger, som han igangsatte – Rundetårn, Rosenborg og Børsen – udgør soklen og er en del af statuen, der har været undervejs siden 2009 og kostet 1,8 millioner. Bag skulpturen står Hans Pauli Olsen.

Og ikke alle har været begejstrede for statuen.

I 2014 fandt Billedkunstudvalget i Københavns Kommune eksempelvis, »at skulpturen ikke afspejler et samtidigt kunstudtryk og derfor mangler tilstrækkelig begrundelse og relevans i nutiden«.

Udvalget mente også, at »æstetikken var for monumental, og at placeringen af dette specifikke værk med tårnene ved siden af børstårnet vil virke malplaceret i byrummet«.

Det krævede sin dronning at afsløre statuen i dag... Foto: Jens Hartmann Schmidt

Og da tæppet ikke ville fjerne sig som planlagt, måtte der en stige til at hjælpe. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Sådan ser den nyopstillede statue ud. På soklen ses Rundetårn, Rosenborg og Børsen. Foto: Jens Hartmann Schmidt

Hvor er kongen?

Men nu den altså oppe. Tanken bag statuen er at minde københavnerne om, hvilken betydning Christian IV har haft for byen, og den er et privat initiativ. Som en af initiativtagerne, Palle Plambeck Olsen, sagde i 2010 i et interview i Politiken:

»Tit når jeg har vist folk rundt i København, har de undret sig over, hvorfor der ikke er en statue et centralt sted i byen af den måske vigtigste konge i danmarkshistorien og et navn, man igen og igen må bringe på bane, når man skal fortælle om Københavns historie«.

Men faktisk har der siden 1900 stået en statue af Christian IV i København. På Øster Voldgade ved indgangen til Nyboder-kvarteret. På den adresse er der bare ikke nogen, der lægger mærke til den, sagde Palle Plambeck Olsen til Politiken og fik opbakning af byhistoriker Allan Mylius Thomsen, der også blandt initiativtagerne.

Og nu har deres mangeårige kamp for statuen båret brugt. For selv om der er risiko for, at nyheden om den 6 meter høje statue drukner i valgaktiviteterne på Christiansborg (som ikke har navn efter Christian 4., men Christian 6.), så står den der altså nu.