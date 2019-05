Opråb til Københavns Kommune: Distortion, Copenhagen Marathon og 27 andre danner ny brancheorganisation

Der er for mange forvaltninger og for meget bureaukrati, når Københavns festivaler og events skal søge om tilladelse til at lave begivenheder, mener brancheorganisation.

København skal i 2025 op i en ny liga af »pulserende, vibrerende storbyer«.

En by, der »er levende« og »har kant«.

Fakta Medlemmer af BAO Blast Pro Series/RFRSH Entertainment Christiansborg Rundt Click/Knejpe Festival Copenhagen Architecture Festival Copenhagen Cooking & Food Festival Copenhagen Fashion Week Copenhagen Games Copenhagen Historic Grand Prix Copenhagen Jazz Festival Copenhagen Marathon Copenhagen Opera Festival Copenhagen Pride Copenhagen Pro/Copenhagen Skatepark Copenhell CPH:DOX CPH:PIX CPH STAGE Danish Surfing & Rafting Federation Dansk Cykel Union Distortion Frost Festival Golden Days & Bloom Iron Man Copenhagen Kulturhavn Kulturnatten Red Bull Denmark Strøm Swoop Freestyle FAI World Championships Stella Polaris Vis mere

Det fremgår af Københavns Kommunes strategiplaner. Men hvis København skal skabe et rigt og misundelsesværdigt kulturliv, er der behov for bedre dialog mellem kommunens forvaltninger og de private oplevelsesproducenter.

Det mener i hvert fald 29 private organisationer, der nu har oprettet brancheorganisationen Brancheforening for Oplevelsesproducenter (BAO) i håbet om at gøre det nemmere at skabe kultur i København.

Blandt aktørerne, der er gået sammen i gruppen, findes store spillere på den københavnske kulturscene som Distortion, Copenhagen Pride, CPH:DOX, Copenhagen Marathon og Copenhell.

BAO mener, kommunens vision om at skabe en pulserende storby med kant er ærværdig, men de mener ikke, det kan lade sig gøre, som det ser ud nu. Der er nemlig for meget unødigt bureaukrati, og det er ødelæggende for kommunens visioner, siger Jordi Roig, der er bestyrelsesmedlem i BAO og til daglig er kommerciel direktør i esport-organisationen RFRSH.

»Det er mere et opråb end en kritik. Vi er en brancheforening, der nu siger, at vi kan hjælpe med at gøre tingene endnu bedre«, siger Jordi Roig om den nye organisation.

Mindre bureaukrati

Københavns Kommune er inddelt i i alt syv forvaltninger, herunder tre, der er involveret i kulturbegivenheder. BAO savner bedre dialog og synergi mellem de forskellige enheder og eventproducenterne.

»Vi oplever forvaltningerne som tre vidt forskellige enheder. Det gør det mere besværligt, end det behøver at være for os private initiativtagere, at producere kulturoplevelser, og det betyder, der går output tabt«, siger Jordi Roig og fortsætter:

»Vi håber i BAO at kunne tale med én samlet stemme for vores medlemmer, der er med til at skabe en kreativ by med kant og rummelighed«.

Kan ikke lave events uden at være på kant med kommunen

En af foreningens helt store kæpheste er forordningen om lyd i byrummet, der bestemmer, hvor høj lyden til koncerter på f.eks. Distortion må være. I løbet af de seneste år har kommunen nemlig sænket grænsen for, hvor højt det må lyde til koncerter og udendørsarrangementer unødvendigt meget, mener BAO.

Et klart eksempel på kommunens forvaltninger, der ikke har været i ordentlig dialog med hinanden og eventmagerne, mener BAO.

»Flere af de større oplevelsesproducenter var meget aktive i arbejdet for at bringe fakta og saglighed til debatten, ligesom mere end 29.000 Københavnere skrev under mod forordningen«, siger han.

»Alligevel blev den vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget, hvilket betyder at maksimum lydgrænsen for events ligger under normal baggrundsstøj i byrummet og at arrangementer som Københavns Marathon, Jazz Festivallen, Stella Polaris og andre lignende events i princippet ikke kan gennemføres, uden at komme på kant med forordningen«, siger Jordi Roig.

Københavns Kultur- og fritidsborgmester, Franciska Rosenkilde (Å), er positiv over for den nye brancheforening.

»Det er glædeligt, at vi nu får en ny brancheforening på oplevelsesområdet på banen. Forhåbentlig kan vi nu endnu mere målrettet arbejde for en mere bæredygtig by, hvor ambitioner for klimaet og mangfoldigheden er i højsædet«, siger Franciska Rosenkilde ifølge en pressemeddelelse udsendt af BAO.