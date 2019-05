»Fucking amatørshow«: Distortiongæster raser over kaos på Rådhuspladsen

Distortion havde selv kaldt festen på Rådhuspladsen onsdag aften for ’Kontrolleret kaos’, men det løfte blev brudt eftertrykkeligt. Gæster giver nu luft for deres frustration.

»Håber fandeme I refunderer pengene. Vi er mennesker, der har ventet 9 timer på, at Vini Vici går på, og så aflyser i hans optræden lige som han går på, kun fordi nogle idioter ikke kunne opføre sig ordentligt«.

»Fucking amatørshow. Venter hele dagen på at se Vini Vici, og han kommer igennem et halvt nummer, og så slutter det pga. I ikke har styr på noget. Tak for lort«.

Sådan lyder nogle af kommentarerne på Distortions hjemmeside fra skuffede gæster. For onsdag aften nåede hovednavnet, den israelske trance-duo Vini Vici, lige netop at gå på scenen og spille ét nummer, før stikket blev trukket.

Der var for stort pres på hegnet omkring den store finalefest på Rådhuspladsen, og i dialog med politiet lukkede Distortion festen - to timer før planlagt.

Ironisk nok havde Distortion selv valgt at kalde festen med fyrværkeri, flammer og et af verdens førende psytrance-navne for ’Kontrolleret kaos’. Men som en gæst skriver på Facebook: »’Kontrolleret kaos’. I havde ikke kontrol på en skid«

En anden skriver helt kontant om sin oplevelse: »HOLD NU KÆFT ET LORTE EVENT! Vi stod i kø 1,5 time og nærmede os ikke engang indgangen. Dårlig håndtering af kø. Vi blev klemt og trådt på. Folk kom op og slås. GIV OS PENGENE TILBAGE !!!!«.

Og netop kravet om at få pengene - indgangen kostede 130 kroner - tilbage går igen i de mange vrede kommentarer.

Også sidste år måtte Distortion lukke festen i det indhegnede område på Rådhuspladsen på grund af for stor tilstrømning. Og en gæst undrer sig over, at man ikke har lært af erfaringen:

»Hvor er jeg bare MØG skuffet over Københavns kommune og Distortion. Jeg har aldrig oplevet så uprofessionelt håndtering af en koncert! Det blev aflyst sidste år og i år gentager de så succesen (...) Lær af Roskilde, del folk op i zoner, hvis det er nødvendigt! Men det virker næsten som en planlagt aflysning når det sker 2 år i træk!«.

Politiken har forsøgt og forsøger fortsat at få en kommentar fra Distortion.