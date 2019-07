Er du i gang med at planlægge en date? Få tips i Ibyens datinghoroskop, og hack dig til Tinder-jackpot

Du kender det. Du har længe gået og sendt lange, søgende blikke hen over hævesænkebordet på dit arbejde, ventet på at dit Tinder-match startede en samtale, ventet længselsfuldt på at denne udkårne satte sig ved siden af dig i klasselokalet...

Men ak, ak, ak... Intet har virket, og du har måttet tage sagen i egen hånd: Du har inviteret dette pragteksemplar af et menneske på en date. Og invitationen blev accepteret. Du ånder lettet op.

Du troede nemlig, at det værste var overstået nu. Men det er først nu, der begynder. For hvad skal I lave? Det går op for dig, at du egentlig ikke aner noget om denne person. Og nej, en ’casual øl’ er ikke nødvendigvis en sikker vinder. For hvad hvis vi har at gøre med en glutenallergiker?

Heldigvis kan lidt enkel research løse dit problem: Find din dates fødselsdato (s og lad stjernerne, Månen og planeterne gøre resten for dig. Ibyens husastrolog, Madam Mimosa, har sammensat den ultimative dateguide i alliance med stjernerne.

Scroll frem til din dates stjernetegn her:

Vædderen (21. marts-20. april)

Åh, ja. Det er helt forståeligt, at du er blevet bjergtaget af en Vædder. De har magnetiske, energiske personligheder, der kan få selv en skeptisk Stenbuk til at løsne op. Men Vædderen er (og vil være!) nummer 1 og kan stadig finde på at tale om dengang, den sprang længst til idrætsdag i 3. klasse.

Skal du have indledende succes med en Vædder, skal du invitere den med et sted hen, hvor I kan konkurrere. Foreslå, at I kan tage et slag pentanque på Boulebar på Nørregade. Det vil fungere som et naturligt habitat for den sportsglade Vædder, og du vil langsomt, men sikkert få arbejdet de mere bløde sider frem.

Tyren (21. april-21. maj)

Her har vi at gøre med en person, du bestemt ikke skal servere en halvlunken flaske syrlig rosevin for. Tyren er et mageligt, kvalitetsbevidst luksushyggedyr. Man siger, at vejen til Tyrens hjerte går gennem gode fødevarer, og derfor skal du invitere på naturvin komplimenteret af småretter på Friheden på Nørrebro.

En huskeregel: Det skal være lækkert, men simpelt. Unødigt overdrevne ting er ikke noget for den små-konservative Tyr, så ikke noget med at prøve den nyeste madtrend. Tyren skal ikke nyde noget af at spise fermenteret egernsauce, bare fordi de serverer det på Noma.

Tvillingerne (22. maj-21. juni)

Det er ikke den akavede tavshed, du behøver være bekymret for, hvis du skal på date med en Tvilling. De er nemlig kendt for at være nogle snakkehoveder. Til gengæld bliver Tvillingen let rastløs og begynder at kede sig.

Tag din Tvillinge-date med på en gåtur kombineret med candyfloss i Tivoli. Her er der plads til, at Tvillingen kan få de indskyldelser, den har lyst til for at være rart selskab (men forbered dig på en tur i Det Gyldne Tårn eller to...).

Krebsen (22. juni-22. juli)

Først og fremmest vil jeg sige, at du virkelig skal glæde dig til at date dette ultraloyale, hjertevarme vandtegn. Lad dig ikke afskrække af dens hårde ydre: Krebsen beskytter blot det blødeste, bløde indre.

I datesammensætningen skal du gå efter noget helt low key, hvor I kan kigge hinanden i øjnene og have en dyb samtale, gerne svøbt i tæpper i den romantiske Frederiksberg Have. Krebsen er desuden styret af Månen, så kan du sikre udsigt til netop Månen eller planlægge efter, hvilken dato der er fuldmåne, kan jeg næsten garantere en aften lige til historiebøgerne.

Løven (23. juli-23. august)

Du skal planlægge en date, hvor du (medmindre du selv er Løve) tænker: »Aaarhhh, det er måske en anelse i overkanten«. Så rammer du et passende niveau, for Løven kan lide alt, der er bling og blær og mener selv, at den hører til på en rød løber i en sky af blitzer fra paparazziernes spejlreflekskameraer.

Du skal købe et bundt roser, et par flasker cava, trøffelchips fra Irma, og så skal I mødes på en bænk på Dronning Louises Bro, hvor I vil bruge timevis på lære hinanden at kende, og når det bliver køligt, vil I rykke tættere sammen. Der cykles desuden så mange mennesker forbi, at I nærmest ikke kan undgå at blive set af nogen, I kender. Og det er hele pointen.

Jomfruen (24. august-23. september)

Det er først og fremmest vigtigt, at du ikke pludselig ændrer plan: Har du meddelt din Jomfru-date et sted og tidspunkt, jamen, så fanger bordet. Herefter er det vigtigt, at du har styr på dig selv. Afvigende detaljer som to forskellige sokker vil i den grad virke forstyrrende for den altid organiserende Jomfru.

Alfa omega er, at det virker til, at du har styr på dit shit. Tag Jomfruen med på Statens Museum for Kunst i deres faste samling ’Fransk kunst 1900-1930’ og på en kop kaffe i Kafeteria bagefter. Og altså, behøver jeg sige, at du lige skal læse lidt op på nogle af værkerne inden? Det har Jomfruen nemlig helt sikkert gjort, hvis den ikke bare kan huske det tilbage fra Billedkunst C i gymnasiet.

Vægten (24. september-23. oktober)

Der er ikke noget at sige til, at du har opbygget et crush på denne mingler. Vægten hverken snakker for meget eller for lidt, men lige tilpas og besidder en særlig evne til at få folk til at slappe af. Men den sociale side af Vægten kan sommetider komme til at overskygge dens egentlige interesser, fordi den er så kompromissøgende.