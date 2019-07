Den var ny: Brevkassen serverer verdens måske bedste tip til at komme igennem kærestesorger

Ibyens brevkasse giver dig hver uge syrlige, sexy og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson inviterer altid en kyndig person ind som medredaktør, så de sammen kan give dig ’love’ – eller et los. Send dit spørgsmål til hjerte@pol.dk. Obs! Dette er en særudgave af brevkassen.

Ugens spørgsmål

Kære brevkasse.

Mig og min kæreste slog op for et par måneder siden, og nu har hun fundet sammen med en fyr. Det giver mig en eller anden knude i maven. Vi er begge kvinder i sluttyverne, og vi var hinandens længste forhold.

Jeg ved ikke, om det er vrede eller sorg, men hvorfor reagerer jeg sådan her? Er der noget at gøre?

Med venlig hilsen

Den efterladte kvinde

Linea Maja Ernst svarer:

»Du skal da bare blive så vred og så ked af det og bare sørge igennem og svælge i det. Det er sgu fair nok at blive stiktosset over, at nogen, man nogensinde har været sammen med, skal finde sammen med nogen andre. Ikke at man kan gøre noget ved det, men følelserne er fair nok. Personligt har jeg rigtig svært ved den der fornærmelse over den nye kærestes køn, men jeg har faktisk hørt det ret tit – det der ekstra salt i såret. Den svien, at den nye kæreste er et andet køn.

Så gik jeg ned på gaden og sad der og smuttede hver enkelt lille kastanje og dims ud på vejen og så dem blive kørt over af den ene lastbil efter den anden. Det var enormt terapeutisk Line Maja Ernst, litteraturkritiker

Men der er noget forbandet ved at tro, at de mennesker, ens ekskæreste møder, findes, for at sætte en selv i en eller anden type relief. Det gør de ikke. Hendes kærlighedsliv er ikke dit kærlighedsliv længere, og det er heller ikke dit problem, også selvom det er hårdt at forstå. Der er ikke noget galt med dig, og det, der var – måske det bare er helt almindelig sorg for dig.

Første gang, jeg fik knust hjertet, blev jeg helt svælge-svælge, og det tog enormt lang tid at komme ud af den tilstand. Men næste gang, det skete, sagde jeg til mig selv: »Nu vælger jeg at lade, som om jeg er mere hård end jeg er«, og så fandt jeg alle de dippedutter, som hun havde efterladt på mit værelse. Det kunne være en kastanje, vi havde fundet en efterårsdag, og en lille halskæde. Dengang boede jeg på et værelse ved Åboulevard, hvor der er heftig trafik, og så gik jeg ned på gaden og sad der og smuttede hver enkelt lille kastanje og dims ud på vejen, og så dem blive kørt over af den ene lastbil efter den anden.

Det var enormt terapeutisk.

Linea Maja Ernst anmelder og skriver om litteratur og teater, pop- og finkultur i Weekendavisen.

Mathias Helt svarer:

Jeg har en mandlig kollega, som har to ekskærester, som er ’blevet lesbiske’, siger jeg bare, så folk kan forstå det. Han er still standing, han er stadigvæk sammen med kvinder og er ikke bange for, at de allesammen skal få en kvindekæreste bagefter. Så det kan godt gå den anden vej.

I stedet for at gå ud og lede efter ting, så skal du bruge tid på at hele, og så en tur på Vela Mathias Helt, radiovært mm.

Jeg forstår godt, hvis man stiller sig selv det spørgsmål: Handlede det om mig? Og det er sådan en mennesketing. Vi tror, der er rigtig meget, der handler om os, som slet ikke handler om os. ’Ej, var jeg kvinde på en dum måde?’. Der vil jeg bare sige: Det tror jeg ikke, det handler om. Det handler simpelthen om kærlighed. Man leder efter en syndebuk, og så var syndebukken nok, at hun fandt en mandekæreste.

Du skal ikke håndtere din ekskærestes nye partners køn, du skal håndtere din egen sorg. I stedet for at gå ud og lede efter ting, så skal du bruge tid på at hele, og så en tur på Vela (lesbisk klub på Vesterbro, red.). Nu giver du dig selv lidt tid, og så heller ikke mere«.

Mathias Helt er tv- og radiovært og står blandt andet bag ’Er du sunshine? på Radio24syv.