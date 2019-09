Læs dit horoskop: »Hvis du spiller dine kort godt, vil der være gode muligheder for en romantisk forbindelse«

Hver måned guider Ibyen dig og dit stjernetegn til de bedste kultur-, mad- og kunstoplevelser i København. Det er Ibyens husastrolog, Madam Mimosa, der kigger i stjernerne og lægger horoskopet.

Fik augusts Løve-energi dig til at sætte lidt for mange projekter i gang? Var du lidt for hurtig på aftrækkeren med at sige din mening? Trådte du nogen over tæerne? Det er oprydningstid nu, kære Soltegn. Velkommen til Jomfruens sæson. Her lader vi ikke ting ligge, hvis det kan fikses i dag.

Jomfruen (24. august – 23. september)

Din måned vil starte lidt stille ud. Men ligeså snart du har fundet hjem i din egen energi, vil der komme knald på, og det vil være stort set umuligt at få dig til at tvivle på dine egne evner og valg. Du føler dig selvsikker, indigneret, og du får lyst til at vise dig frem, og det skal du blive ved med.

Tag tilVestager, vin og verdensmål 13. september, som handler om FN’s femte verdensmål – ligestilling – og deltag i debatten. Der vil blive stillet spørgsmål som: Går vejen mod ligestilling gennem politisk engagement og ledelse og hvordan og hvorfor?

Vægten (24. september – 23. oktober)

Foto: Philip Ytournel/POLITIKEN

Du er en omflakkende, social sommerfugl, og derfor kæmper du med Jomfru-energien, der kræver fokus og orden. Du synes ærlig talt, det er kedeligt. Men det er godt for dig, og du har brug for det. Så overgiv dig, Vægt. Ryd op, kig indad.

Du tager til Lundbeckfondens arrangement ’Fra trip til koma – bliv klogere på din bevidsthed’ 7. september. Her får du den nyeste viden om, hvad din hjerne faktisk er i stand til, og det vil samtidig være en oplagt mulighed for at gøre status på dit eget liv.

Skorpionen (24. oktober – 22. november)

I takt med, at Månen tager til frem mod fuldmånen 14. september vil du søge mere og mere ind i dig selv. Du vil have tendens til at føle, at dine venner har travlt med alt muligt andet end at ses med dig, men det er egentlig et udtryk for, at du ikke har specielt meget socialt behov lige i denne måned. I stedet har du fokus på healing.

Så start måneden med at tage til fællesmeditation 3. september med Axil Zoneterapi og Healing. Din healing behøver nemlig ikke være et udelukkende individuelt foretagende, og det er en vigtig erkendelse for dig. Lad dit hjerte falde til ro.

Skytten (23. november – 21. december)

Går den, så går den. Det vil være dit september-motto, særligt i starten af måneden, og det er også i den periode, du skal ud og bruge byen. Du gruer for de forestående mørke måneder, men det behøver du ikke endnu.

Festivalsæsonen er ikke helt ovre endnu – du kan nå at tage til Techfestival i Kødbyen 5.-7. september, og det skal du. Her vil din trang til hele tiden at flytte dig og få nyt input blive tilfredsstillet, og for en stund vil du glemme, at efterårssæsonen faktisk er indtruffet.

Stenbukken (22. december – 20. januar)

Stenbuk, du vil føle dig godt tilpas denne måned. Du har følt dig udmattet af den brændende Løvesæson, men nu tager Jomfruen over, der, ligesom dig, er et jordtegn. Så tag en dyb indånding. Denne måned bliver din, og du behøver ikke engang gøre dig umage.

Noget, du virkelig har set frem til, sker i denne måned. Nemlig åbningen af Cityringen. Du har simpelthen ikke kunnet forstå, hvordan de har planlagt så dårligt og blevet så forsinkede. Derfor skal du selvfølgelig til den officielle åbning 29. september.

Vandmanden (21. januar – 18. februar)

Nysgerrighed vil præge din måned, og hvis du spiller dine kort godt, vil der være gode muligheder for en romantisk forbindelse til en person, du ellers havde afskrevet mulighederne med. Måske the one that got away? Spiller du dine kort mindre godt, vil du stadig have en god måned forude med masser social aktivitet.

Invitér en udvalgt person med til filmvisning af den østberlinske skatefilm ’This Ain’t California’ på Videomøllen ved Ravnsborggade 11. september. Måske bliver det lidt koldt. Så medbring et tæppe, som I kan dele...

Fisken (19. februar – 20. marts)

Dine venner vil flokkes om dig. Du lytter, og rygtet siger, at Fisk giver råd som var de en livserfaren 90-årig kvinde. Du kan være sådan, fordi du fordyber dig og har indlevelse i andre mennesker og andre tider.