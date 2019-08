Så er der øreporno: Historisk musikhus udvider med natbar

Nu er der flere alternativer til dig, der ikke altid orker at stå med basarmen i vejret til dakke-dak-musik på Københavns natklubber.

Jazzhus Montmartre åbner nyt natbarskoncept, Monten Bar, hvor du fra den kommende weekend kan svinge hofterne til toner af jazz, beat og soul og genrer i samme stil.

I åbningsweekenden, hvor du kan kigge forbi både fredag 30. august og lørdag 31. august fra klokken 23-02, er det pladespillerne Bremer/McCoy, Mikkel Nejrup, Mikkel Okine og dj-kollektivet Super Bad Disco, der sørger for at fyre op for lidt earporn.

Det nye natbarskoncept er en udvidelse af koncertrækken Monten, der har spillet siden januar 2018, og fremover altså vil holde åbent til et godt stykke efter midnat. Natbaren holder til i husets store sal. Håbet er at gøre Montmartre til et af byens populære nattelivsdestinationer, som det var engang. Der er fri entré til den nye natbar.

