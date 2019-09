Weekendtip: Kør gratis med offentlig transport i København på søndag

Godt nyt til alle, der skal med offentlig transport i København på søndag.

Movia, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune fejrer indvielsen af Cityringen med gratis rejser for passagerer med busser, S-tog og metro søndag 29. september.

Følgende buslinjer er GRATIS søndag: 1A, 2A, 3A, 4A, 5C, 6A, 8A, 9A (alle A- og C-busser i City) 10, 12, 13, 14, 21, 22, 25, 26, 27, 31, 33, 34, 35, 37,42, 66, 68, 71, 72, 74, 77, 78, 132, 133, 142, 166, 169, 176, 179, 184, 185, 192 150S, 200S, 250S, 350S, 500S (S-busser) 991, 992, 993 (havnebusser) 93N, 97N (natbusser)

Derfor kan du med ekstra god samvittighed besøge din gamle mormor eller tage til brunch med veninderne. Når det er gratis, er alt jo lidt sjovere.

Du kan jo også bare køre ud i det blå med en rundtur mellem de 17 nye stop i den nye Cityring. Vi har lavet en guide til, hvad du bør tjekke ud på de forskellige nye metrostop her:

Glem rejsekortet!

Tilbuddet om gratis søndagstransport gælder samtlige metrolinjer og S-togslinjer samt alle buslinjer, der kører helt eller delvist gennem Københavns eller Frederiksberg Kommuner. Den gratis transport gælder hele buslinjer, også strækningerne uden for de to kommuner. Se mere om reglerne for dagen her.

Hvis du skal på tur, så lad for Guds skyld rejsekortet blive hjemme. Hvis du af ren vane kommer til at checke ind, er det nemlig for egen regning. Der er altså ingen refusion at hente, hvis du kommer til at glide rejsekortet henover de blå ckeck-in-stande.

Er du en af dem med periodekort, pendlerkort, ungdomskort og så videre, så er der sådan set ikke den store forskel søndag. Når pengene er betalt, ydes der ikke delvis refusion til kunder med diverse kort.

Men hey, god tur!