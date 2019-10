Det blev kaldt 'Spytbakken': Historisk springvand får ny placering på Rådhuspladsen

Det over hundrede år gamle Dragespringvand på Rådhuspladsen bliver flyttet fra det ene hjørne af pladsen til en mere central placeret beliggenhed. Flytningen giver anledning til en version 2.0 af Dragespringvandet.

At byggeriet af Københavns Cityring nu er afsluttet betyder ikke blot, at du kan komme hurtigere omkring i hovedstaden – det betyder også, at Dragespringet på Rådhuspladsen skal flyttes.

Siden 1904 har springvandet været placeret i det sydvestlige hjørne af pladsen ud mod H.C. Andersens Boulevard og dermed en af byens travleste fodgængerfelter. Den placering dur dog ikke længere ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Komme, og Dragespringvandet skal derfor flyttes ind i midten af Rådhuspladsen.

Forvaltningen tog beslutningen om flytningen tilbage i 2016, og nu har man netop fundet de sidste penge i Københavns Kommunes budget for 2020 til at rykke springvandet. Det glæder teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), skriver TV 2 Lorry:

»Vi har ventet i lang tid på, at metroen blev færdig, så vi kunne få vores plads (Rådhuspladsen, red.) tilbage. Nu er Metrocityringen indviet, og flytningen af Dragespringvandet vil være prikken over i’et«, siger hun i en pressemeddelelse.

Flytningen af springvandet står til at koste 11,5 millioner kroner. To tredjele af udgifterne forbundet herved er støttet af Aage og Johanne Louis-Hansens Fonden, mens Københavns Kommune betaler den sidste tredjedel selv.

Tilbage til den oprindelige form

Det var et enigt Teknik- og miljøudvalg, der i 2016 vedtog den endelige plan for, hvordan Rådhuspladsen skulle se ud efter den nylige indgivelse af Cityringen, da flytningen blev bestemt.

Udover selve flytningen vil Dragespringvandet blive ført tilbage til den form, det havde frem til 1954. Dengang blev et yderbassin med en diameter på 14 meter fjernet i forbindelse med en udvidelse af H.C. Andersens Boulevard, hvorfor springvandet blev flyttet til dets nuværende placering.

Foto: Tage Christensen

Yderbassinet blev placeret på Brønshøj Torv, hvor det stod frem til 2001. Siden har bassinet været skilt ad og opmagasineret – men nu kommer det altså igen til ære og værdighed på Rådhuspladsen.

Version 2.0

Det over hundrede år gamle springvand blev indviet i 1904 i et samarbejde mellem de to kunstnere Thorvald Bindesbøll og Joakim Skovgaard.

Dragespringvandet var oprindeligt tegnet til at stå på Amagertorv/Højbro Plads, men tabte konkurrencen om placeringen til Storkespringvandet – og endte på Rådhuspladsen i stedet for.

Siden indvielsen i begyndelsen af 1900-tallet har springvandet haft forskellige udformninger og placeringer: Det var for eksempel først i 1923, at den store tyr i midten blev en del af fontænen. Indtil da blev Dragespringvandet kritiseret i pressen, og det fik hånligt kaldenavnet ’spytbakken’ med henvisning til dets yderste kumme.

Dragespringet 2.0 genopstår med det ydre bassin i midten af Rådhuspladsen, når det efter planen indvies i foråret 2022.