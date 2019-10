Den har kostet 100 millioner, det er Københavns bredeste cykelsti, og den volder allerede cyklisterne besvær

Københavns bredeste cykelsti åbnede for en uge siden. Den skulle forbedre de kaotiske tilstande, som op mod 21.000 cyklister, 7.000 bilister og 13.000 fodgængere hidtil har skullet stå model til hver dag på Dybbølsbro.

I en pressemeddelelse udsendt i forbindelse med åbningen af broen 15. oktober udtalte teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen:

»Nu har vi endelig fået forbedret kapaciteten, hvilket giver en langt bedre hverdag for de titusindvis af cyklende og gående, som anvender Dybbølsbro. Det er slut med de konflikter, som førhen var dagligdag, når vi fremover får en langt mere hensigtsmæssig afvikling af trafikken«.

Noget tyder dog på, at tilstandene ikke er blevet forbedret, siden den 10 meter brede og dobbeltrettede cykelsti, der forbinder Vesterbro og Kalvebod Brygge, åbnede. Københavns teknik- og miljøforvaltning er derfor skredet til handling.

»Vi har været derude i dag og i går sammen med politiet for at hjælpe folk og guide dem de rigtige steder hen. Men simpelthen også for at se, hvad problemerne består i«, siger forvaltningens centerchef, Henriette Hall-Andersen, som mener, at situationen lige nu er »uhensigtsmæssig for alle«.

FAKTA Om projektet Beslutningen vedrørende den 10 meter brede og dobbeltrettede cykelsti blev truffet i 2016 i teknik- og miljøforvaltningen. Projektet har haft et budget på omkring 100 millioner kroner. Entreprenørerne bag er Aarsleff og Aarsleff Rail med Rambøll som totalrådgiver. Fornyelsen løber op i 55 broelementer, der tilsammen vejer godt og vel 440 tons, som udfylder hullet mellem de to eksisterende stenbroer. Bilisterne har den samme banebredde som tidligere, vejbanen er blot blevet rykket ud til den ene side. I en anden side er cykelstien og et fortov med 275 nye cykelparkeringspladser. Vis mere

Hun fortæller, at problemerne især opstår om morgenen i det såkaldte fembenskryds, hvor Ingerslevgade skærer Skelbækgade, som bliver til Dybbølsbro.

Tanken med den nye cykelsti er, at cyklister, der kommer fra Vesterbro-siden og har kurs mod Fisketorvet, skal krydse Ingerlevsgade, stoppe op og vente på, at det bliver grønt lys, inden de krydser broen for at komme op på den dobbeltrettede cykelsti. Men det er angiveligt ikke så ligetil på nuværende tidspunkt.

Ikke alle kan tilgodeses

Henriette Hall-Andersen, hvorfor har man ikke bare lavet en cykelsti i hver side af vejen?

»Broen skal kunne rigtig mange ting: Den har et fembenet kryds i den ene ende ved Skelbækgade og Ingerslevgade, og den har en kobling til Cykelslangen, nogle forventede udbygninger og en nedlæggelse af en rundkørsel ved Fisketorvet. Det er derfor svært at finde den helt klare og nemme løsning på det her. Ønsket har her og nu været at lave en dobbeltrettet cykelsti. Denne løsning tilgodeser tidligere problemstillinger nede ved Fisketorvet«, siger Henriette Hall-Andersen.

»Dermed står vi lige nu med et onde, hvor det enten er den ene eller den anden ende, der bliver tilgodeset«.

»Når det er sagt, ved vi godt, at tilpasningen i forhold til at skulle vænne sig til at køre og placere sig på en anden måde, specielt om morgenen ved det fembenede kryds, er rigtig svær«.

Det er derfor, forvaltningen i disse dage befinder sig på Dybbølsbro sammen med Københavns Politi for at assistere cyklisterne.

»Vi kigger også på, om det kræver en tydeligere skiltning, om der skal være piktogrammer, bedre markeringer på vejene – eller om vi skal skrue på lyssignalerne«, siger centerchefen.

Vi vidste godt, at der ville komme problemer omkring fembenskrydset Henriette Hall-Andersen, centerchef i Københavns teknik- og miljøforvaltning

En »bekymrende« situation

Skulle I ikke have tænkt på i forvejen, at det kunne skabe problemer?

»Jo, meget kan man tænke i forvejen, men noget er man nødt til at håndtere, når det er sat i drift. Både vi og politiet synes, at situationen lige nu er bekymrende. Vi har fremsat nogle forslag, der skal godkendes af politiet, og vi forventer at få en godkendelse i dag eller i morgen. Derefter kan vi sætte de her ting med skiltning, markeringer med mere i værk. Og dermed bliver det mere dynamisk«.