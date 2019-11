The Minds of 99 spiller kun én koncert i hele 2020

Det danske rockband The Minds of 99 spiller i 2020 kun én koncert. Det bliver i Parken på Østerbro i København 12. september.

Det oplyser bandet i en pressemeddelelse.

»Vi har valgt ikke at spille festivaler eller andre koncerter i 2020. For en enkelt aften vil vi samle alle vores fans under et tag til et nationalt event«, siger forsanger Niels Brandt.

»Vi havde først tænkt, at det rette sted ville være Østerbro Stadion. Men da der er EM i fodbold, kunne det sgu ikke lade sig gøre«, siger han i pressemeddelelsen.

Beslutningen om kun at spille én koncert næste år bliver begrundet med en tanke om at give en særlig koncert.

»Vi kiggede hinanden i øjnene og blev enige om, at det er den oplevelse, vi har lyst til at dele med vores publikum næste år«, siger Niels Brandt.

»Det er ikke mange gange i karrieren, man har muligheden for at tage sådan en beslutning. Nu har vi gjort det, og nu må vi se, hvor dumt eller klogt det er. Det er noget af en opgave, men vi bliver klar«, siger forsangeren.

The Minds of 99 er dannet i 2012 og slog igennem i 2013, da de vandt P3’s Karrierekanonen.

Siden har de udsendt tre anmelderroste albummer, medvirket i DR- dokumentaren ’Stor som en sol’ og spillet på landets største scener, herunder fire gange på Roskilde Festival.

For nylig vandt bandet prisen som årets danske rocknavn ved Danish Music Awards, og albummet ’Solkongen’ blev årets danske album.

Inden Minds of 99 tager en pause med koncerterne i 2020, vil bandet afholde fire koncerter gennem november i Aalborg, Aarhus, Odense og København.

ritzau