Naboer kan ikke holde lugten ud: Populær burgerbar må flytte

Burgerbaren ’Burger Shack’ har brugt over 600.000 kroner på at begrænse de lugtgener, naboerne klager over. Nu giver man op og flytter til en ny adresse.

»Seks hjerter til lille grillskur: Der er en ny billig burgerkonge i København«.

Politikens madanmelder Helene Navne var solgt, da hun besøgte den nyåbnede burgerbar ’Burger Shack’ på Tapperitorvet tæt ved Carlsberg Byen i juli i år.

Kæden er jysk, og konceptet er simpelt og populært: Burgere og fritter lavet af gode, økologiske råvarer serveret fra et lille skur til en billig penge.

Men lige siden, burgerskuret åbnede, har naboerne klaget over grillosen, som gør, at de må holde vinduer og døre lukkede og ikke kan opholde sig på de nye altaner, de fik bygget i foråret.

Det skriver Ekstra Bladet, som også kan fortælle, at Burger Shack efter møjsommelige anstrengelser for at løse problemet nu har besluttet at flytte.

»Vi har brugt mellem 600.000 og 700.000 kroner på at forsøge at begrænse lugtgenerne, men vi har simpelthen måttet konstatere, at det ikke kan lade sig gøre«, siger direktør Christoffer Kjærholm til Ekstra Bladet.

»Restauranten ligger meget lavt i en vindlomme. Vi har ikke kunnet løse problemet, og derfor har vi nu besluttet at flytte«.

Christoffer Kjærholm oplyser til Ekstra Bladet, at flytningen forhåbentlig kommer til at ske i januar, og at Burger Shack flytter til en anden adresse i selve Carlsberg Byen, hvor udsugningen kan sendes langt op over bygningerne.