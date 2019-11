Efter ti års ventetid: Ingen skøjtebane på Kongens Nytorv

Den cylinderformede skøjtebane omkring Rytterstatuen på Kongens Nytorv har siden 1999 tiltrukket mange juleturister, kærestepar og skøjteglade københavnere.

Siden vinteren i 2008-2009 har området dog været lukket land på grund af metrobyggeriet. Derfor har mange set frem til en genåbning af skøjtebanen i Indre By.

Men Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet, at der ikke bliver bevilget økonomi til genoprettelse af banen i år, så København får ikke en af sine store attraktioner tilbage.

Politikernes beslutning om at lægge skøjtebanen på is vækker stor ærgrelse hos DGI, der oplever en stor længsel og efterspørgsel på idrætsfaciliter og udendørs skøjtebaner i vinterhalvåret i København.

»Rigtig mange københavnere havde set frem til at man kunne genoplive traditionen og den fantastiske stemning, der var forbundet med skøjtebanen på Kongens Nytorv. Så det er rigtigt ærgerligt, at det ikke bliver til noget«, siger idrætspolitisk konsulent hos DGI, Kasper Lund Kirkegaard, til TV 2 Lorry.

Det socialdemokratiske medlem af Kultur- og Fritidsudvalget, Jonas Bjørn, bekræfter, at der ikke kommer en skøjtebane på den centrale plads, selvom der nu er ryddeligt og pænt igen efter de mange års metrobyggeri.

»Vi har en meget stram kommunal økonomi i København, hvor vi hele tiden er nødt til at holde anlægsudgifterne nede, fordi vi har et anlægsloft, og der er i vi hele tiden nødt til at lave prioriteringer«, siger Jonas Bjørn til TV 2 Lorry og fortsætter:

»Den gamle skøjtebane på Kongens Nytorv var slidt op, så vi skulle lave en ny skøjtebane, og der har vi i stedet for valgt at placere den på Genforeningspladsen i Nordvest, fordi vi på mange måder mener, at det er et område, der i langt højere grad har brug for idrætsfaciliteter«.

TV 2 Lorry