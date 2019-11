Klassikeren på Kongens Nytorv er droppet: Nu får København ny udendørs skøjtebane

Selv om vi altså ikke får den store skøjtebane på Kongens Nytorv tilbage, så er der stadig mulighed for at komme på glatis.

Mandag kom det frem at skøjtebanen på Kongens Nytorv ikke vender tilbage denne vinter.

Mange havde ellers glædet sig til at det overståede metrobyggeri betød at den cylinderformede isbane igen kunne besøges igen efter 10 år ventetid, men det kommunale budget var ikke til det.

Fakta Åbning af skøjtebane Lørdag 23. november åbner Københavns nye skøjtebane på Den Grønlandske Handels Plads på Christianshavn. Fredag den 29. er der åbningsfest, her er programmet:



Kl. 15.00 DJ Frederik Lehmann spiller skøjtebanen varm Kl. 16.00 Gratis øl fra Royal 16-17 - så længe lager haves Kl. 17.00 Opvisningsshow med Kbh’s bedste kunstskøjteløbere Kl. 17.30 Skøjtedisko x Love Hangover + Happy Hour tilbud i Skøjtebaren

Men derfor behøver du ikke pakke skøjterne helt væk, for der bliver stadig mulighed for at komme på glatis. For du kan både besøge en klassiker og en nyhed i årets vintersæson.

Foto: Miriam Dalsgaard Udover den nye skøjtebane ved Broens Gadekøkken, åbner Frederiksberg Runddels skøjtebane også lige straks.

Udover den nye skøjtebane ved Broens Gadekøkken, åbner Frederiksberg Runddels skøjtebane også lige straks. Foto: Miriam Dalsgaard

I år åbner en spritny skøjtebane på Den Grønlandske Handels Plads, en lille kilometer fra Kongens Nytorv. For enden af Nyhavn og så over Inderhavsbroen. Det er private aktører bag Broens Gadekøkkens der har samlet penge nok til den nye skøjtebane, der kommer til at ligge sammen med streetfood-boderne.

Banen på kajen bliver 600 kvadratmeter, og kan man ikke passe de gamle skøjter bliver der mulighed for at leje skøjter på stedet. Det koster en 50’er. Adgang til isen er gratis.

Skøjtebanen åbner klokken 12 lørdag den 23. november, og der er åbningsfest den 29. med dj, gratis øl og skøjtedisko. Man kan følge med informationer om åbningen her.

På Frederiksberg Runddel vender den klassiske skøjtebane også tilbage igen i år. Hvis vejret ikke bliver for varmt regner de med at åbne den 30. november. Følg med her.