Læser: Vi er gode venner. Så kom forelskelsen. Og nu har vi balladen

Ugens spørgsmål:

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Er det dårlig stil at blive ved med at være gode venner med en ven, der er forelsket i dig?



Kh den uvidende

Gæsteredaktør Michael Bo:

Kære du

Man kan sagtens bilde sig ind, at det ingen forskel gør. At man faktisk bevarer venskabet for den anden persons skyld, af hensyn til den uigengældte forelskede. Den forsmåede er et andet ord for det.

I et sundt venskabsforhold, for nu at lyde lidt hellig, er den ene ikke ved konstant at dø af forelskelsens åndenød over for den anden Michael Bo, gæsteredaktør

Men bør man ikke også ransage sig selv? Vi kan alle godt lide at blive begæret, ingen af os har noget imod, at et venskab eller et kærlighedsforhold tipper bare en lille smule til vores egen fordel, så det er os, der har alt på det tørre, den dag det hele holder op igen.

Jeg tror, vi alle har været der. På begge sider af aksen. Vi har både været den forelskede part, der er ved at brænde op af længsel, men også bilder sig selv ind, at vi sagtens kan slå os til tåls med smulerne og blufærdigt kigger den anden vej, når vennen kysser på en anden.

Ugens gæsteredaktør Michael Bo Kulturjournalist på Politiken gennem mere end 25 år. Skriver især om film og klassisk musik. Følg med i hans skriverier her.

Vi har også været den anden part, der nådigt tillader venskabet at blive ved, bare den anden ligesom tøjler sine lyster og gemmer sin forelskelse væk. Ain’t gonna happen. Forelskelsen og lysten vil ud, alle, der har følt en eller begge dele, ved det, den vil ud. Nogen ender med at ligge skrammet og forslået tilbage efter sådan et skævt venskab, der uundgåeligt vil kuldsejle, og det er altid hende eller ham, der begærede uden håb om forløsning, der ligger der med kurs mod den nærmeste skadestue eller en rebound-affære.

Så ja, æv, det er dårlig stil.

I et sundt venskabsforhold, for nu at lyde lidt hellig, er den ene ikke ved konstant at dø af forelskelsens åndenød over for den anden. Forelskelse er noget andet end venskab, noget helt andet. Forelskelse er også noget andet end kærlighed. Forelskelse er glubende, den er inflammatorisk, den går imod enhver ræson.

Den er vitterligt blind. For helt ærligt: Kender forelskede mennesker overhovedet hinanden godt nok til at kunne være venner?

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

’Oh to be in love, and never get out again’ synger Kate Bush på sit debutalbum fra 1978. Bare 19 år og allerede dengang kærlighedens benhårde ypperstepræstinde og romantiske ombudsmand. Min musiktjeneste Spotify mindede mig den anden dag om, at hun er den kunstner, jeg har lyttet mest til i det årti, der om lidt smuldrer mellem fingrene på os, for så bagklogt at krystallisere sig som 10’erne. Som om man kunne sige noget rigtig klogt om tid.

Den ulykkelige forelskelse er et glasbur Felix Thorsen Katzenelson

Men jeg kom altså til at tænke på det omkvæd, da jeg læste dit spørgsmål. Og selv om ’Oh to be in love’ er et mere lykkeligt nummer end din situation, så er forelskelsens fængsel ikke skarpere beskrevet end med de ord. Den lykkelige forelskelse er som et overdådigt palæ set i evig solopgang, på en gang uendeligt og hjemligt, og altid med et nyt trygt rum at udforske. Hver dag som en himmelseng for følelserne.