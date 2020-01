Kinesiske restaurantejere: Medierne skildrer os som en flok forbrydere, men de fleste af os følger lovgivningen

Efter at Fagbladet 3F og DR kunne afsløre, at kinesiske kokke er blevet lokket til Danmark for at arbejde under kummerlige forhold, har en gruppe kinesisk-danske restaurantejere taget initiativ til en ny forening. De mener, at der er tale om nogle få brodne kar.