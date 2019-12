København får ny stor ølfestival

Automatisk oplæsning Beta

Det kan ikke komme som en ret stor overraskelse, at der virkelig sker noget på den danske ølscene. Og ikke på Grøn-Tuborg-på-en-tilrøget-bodega-måden.

Man kan nærmest ikke nå at sige Imperial IPA, inden et nyt mikrobryggeri ser dagens lys, og du skal til at sige: Sour beer.

Nu har mere end 35 af de danske bryggerier bestemt sig for at gå sammen om at skabe en ny ølfestival. Den kommer til at hedde Copenhagen Beer Week og bliver afholdt for første gang 2.-9. maj 2020.

Vi håber, at Åben sammen med alle de andre gode danske bryggerier kan være med til at starte endnu en god øl-tradition i Danmark Philip Hulgaard, ejer af bryggeriet Åben

Medarrangørerne af festivalen tæller blandt andet Fanø Bryghus, Flying Couch, Mikkeller og Åben, der netop er blevet kåret som årets bryggeri i 2019.

Foto: Casper Dalhoff/Casper Dalhoff Philip Hulgaard står bag det nye bryggeri Åben, der blev kåret som 'Årets Danske Bryggeri 2019' og er til at lave Copenhagen Beer Week.

Philip Hulgaard, der har grundlagt bryggeriet Åben, satser på, at den nye festival vil danne grundlaget for en længerevarende tradition:

»Vi håber, at Åben sammen med alle de andre gode danske bryggerier kan være med til at starte endnu en god øl-tradition i Danmark og dermed udbrede kendskabet til dansk øl både i Danmark og international«, fortæller han i en pressemeddelelse.

Både åbent og lukket program

Festivalens arrangementer vil være at finde rundt omkring på København adresser, men særligt på Israels Plads, og programmet byder eksempelvis på øl-yoga, ’tap-takeover’ og foredrag om øllens udvikling og kulturhistorie.

Derudover afholder Mikkeller sin årlige festival ’Beer Celebration Copenhagen’ i Øksnehallen under festivalen, som samler ølbryggerier fra hele verden. Det er 8. og 9. maj og kræver billet, som kan købes her.

Hos Mikkeller håber de også på at kunne tiltrække flere københavnere, fordi deres nuværende arrangement, ifølge dem selv, mest tiltrækker inkarnerede ølnørder:

»Langt størstedelen er af vores gæster er udlændinge, der kommer til København for at deltage. Men mange københavnere aner slet ikke, at der finder så stor en international øl-begivenhed sted. Derfor vil vi gerne være med til at skabe en øl-festival for hele København med Copenhagen Beer Week«, udtaler grundlægger af Mikkeller, Mikkel Borg Bjergsø, i pressemeddelelsen.

Følg med på Copenhagen Beer Festivals hjemmeside her.