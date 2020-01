Vidste du? På Strøget dansede diskoteksgæster oven på hundredvis af døde børn

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Hvor spøger det i København?​​

Det er et af de spørgsmål, vi har gået og stillet os selv herinde på Ibyen-redaktionen.

Derfor bliver det også det første spørgsmål i vores nye artikelserie, Ibyens Oplysning, hvor vi fremover vil forsøge at opklare de mere eller mindre mærkelige spørgsmål, man ikke altid kan google svaret på. I virkeligheden er det meningen, at det er jer, kære læsere, der stiller spørgsmålene, men eftersom vi først lige har sat serien i søen, lægger vi selv for.

Ibyens Oplysning Ugens spørgsmål Findes der hjemsøgte bygninger og kendte spøgelser i København? Hvis ja, hvor kan jeg så finde dem? Indsendt af: Ibyen-redaktionen

Nå, men findes der så spøgelser i byen?

Det ringer vi til Bo Bomuld for at finde ud af. Han er mest kendt som reklamemand – for eksempel har han lavet P3’s slogan ’Det, man hører, er man selv’ og han medvirker også i DR-udsendelsen ’Den afrikanske slotskro’ – men i sin fritid interesserer han sig for det okkulte og har skrevet bogen ’Det okkulte Danmark’.

Og ja, lyder hans svar prompte, der findes masser af hjemsøge huse i København. Eller i hvert fald historier om hjemsøgte huse.

»Om historierne er sande eller ej, det tager jeg ikke stilling til. Jeg går kun op i, om historierne er gode, om man får gåsehud af at høre dem«, siger han på sit syngende fynske.

Inden for spøgelsesfortællinger er det ofte folk, der ikke nåede at leve deres liv, som går igen Bo Bomuld, forfatter til ’Det okkulte Danmark’

Gravsoen på McDonald’s

Tag for eksempel Hotel Kong Frederik i Vester Voldgade. Her har nogle af de ansatte fortalt Bo Bomuld, at de indimellem oplever, at gæster kommer ned i receptionen midt om natten for at bede om et nyt værelse. De bliver vækket af grædende børn, fortæller de. Og lyden af rindende vand.

Ibyens oplysning Spørg os Hvad undrer du dig over, når du bevæger dig rundt i København? I næsten 100 år hjalp Politikens Oplysning læsere med finde svar på alt mellem himmel og jord. Nu introducerer vi Ibyens Oplysning, hvor Ibyens journalister hjælper dig med at opklare alle de sjove, skæve og mærkelige spørgsmål om København, du ikke altid kan google svaret på. Send dit spørgsmål til ibyen@pol.dk, så kigger vi det på det! Vis mere

Rygtet vil vide, at det er genfærdene fra en familie, som døde i katastrofen i 1973, hvor en pyroman satte ild til hotellet, der dengang hed Hotel Hafnia. Familien skulle have forskanset sig på et badeværelse, hvor de desperat prøvede at overleve ved at kravle op i badekarret og tænde for vandet.

Foto: Erik Petersen Gården til det udbrændte Hotel Hafnia i 1973. Gerningsmanden, Erik Solbakke Hansen, blev først fanget i 1986, hvor det også viste sig, at han stod bag voldtægtsforsøget og drabet på en 15-årig pige på Fanø og flere andre påsatte brande.

Gården til det udbrændte Hotel Hafnia i 1973. Gerningsmanden, Erik Solbakke Hansen, blev først fanget i 1986, hvor det også viste sig, at han stod bag voldtægtsforsøget og drabet på en 15-årig pige på Fanø og flere andre påsatte brande. Foto: Erik Petersen

»I hele området omkring Rådhuspladsen og den første del af Strøget spøger det generelt meget. Her lå en af de tidligste kirker i København, som man kender til, Sankt Clemens Kirke, og den havde en ret stor kirkegård, hvor der ligger mange børn og andre, som kom tidligt af dage. Og inden for spøgelsesfortællinger er det ofte folk, der ikke nåede at leve deres liv, som går igen«, fortæller Bo Bomuld.

Så tidligt som i 1500-tallet kan man læse beretninger om såkaldte gravsøer – overnaturlige griselignende væsener med lysende øjne – der løb rundt i området ved hjørnet, hvor Burger King i dag har til huse.​​

Der gik også historier om genfærdet af en dansende sømand, som kunne finde på at vælte én omkuld på dansegulvet

I dag er det især på Palace Hotel på Rådhuspladsen, at der foregår mystiske ting og sager. For eksempel skulle der falde billeder ned fra væggene på fjerde sal, og der går historier om, at det på andensalen kan føles, som om der er nogen i rummet sammen med én, også selv om man er helt alene.

Foto: Ebbe Andersen Scandic Palace Hotel, ofte omtalt som Paladshotellet.

Scandic Palace Hotel, ofte omtalt som Paladshotellet. Foto: Ebbe Andersen

»Også her beder gæster nogle gange om at få et andet værelse. Men der skulle også være nogle, som specifikt beder om at få værelset, hvor det spøger«, siger Bo Bomuld.

»Det gør jeg også altid«.

Skeletter under dansegulvet

Det allermest hjemsøgte hus i København er og bliver dog det gamle Diskotek Absalon.