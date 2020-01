Underjordisk københavnsk cykelparkeringshus omdannes til stor kunsthal

Københavns Kommune har nu givet den endelige tilladelse til, at den nærmest ubrugte cykelkælder under Ørestad Station kan blive lavet til udstillingssted.

Under Ørestad Station har en 875 kvadratmeter stor cykelkælder stået nærmest tom, siden den blev indviet.

Folk har ikke gidet slæbe deres cykler derned, og det fik sidste år en gruppe unge kunstnere, der går under navnet KFP11, til at søge om at lave en kunsthal for samtidskunst.

Det er By & Havn, der ejer lokalerne, og de indgik sidste år en aftale med KPF11 om at omdanne kælderen til et underjordisk udstillingssted.

Nu har Københavns Kommune godkendt byggetilladelsen, og det betyder, at ombygningen kan begynde. Den estimeres at vare to til tre måneder, så til foråret vil den nye kunsthal stå klar under Kaj Fiskers Plads i Ørestad.

Hallen kommer til at hedde ’Simian’ og vil både give kendte og mindre kendte kunstnere mulighed for at udstille:

»Vores vision er at skabe et lokalt forankret udstillingssted med kunst af høj kvalitet. Vi vil gerne levere et vedkommende kulturtilbud, som giver Ørestad et kunstnerisk samlingspunkt, der ikke findes i bydelen i dag. Vi mener, at kunst bør være til stede i alle Københavns bydele og tror stærkt på kunsten som bindeled i vores fælles hverdag«, fortæller foreningen på By & Havns hjemmeside.

Projektet er finansieret af Københavns Kommune, By & Havn, og Realdania har givet en million kroner fra deres pulje ’Underværker’ til ombygningen.