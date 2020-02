Hvad er det? Læser spotter noget underligt i Utterslev Mose

IBYENS OPLYSNING

Denne uges spørgsmål

Jeg har en ting, jeg har undret mig over, og som jeg nu håber, at I kan opklare for mig. Jeg har i forbindelse med mit arbejde kikket på et luftfoto af Utterslev Mose og opdagede ved en tilfældighed, at der på den største af øerne er et form for telt. Men hvad er der i teltet? Er det måske et forskningsprojekt, forarbejde til næste sæson af ’Alene i Vildmarken’ eller ... ? Jeg håber, I kan opklare mysteriet.

Indsendt af Sine Høy Larsen