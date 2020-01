Ibyen tipper: Her er 3 bud på en god og helt gratis uge i København

Automatisk oplæsning Beta

Guiden gælder fra 20. til 26. januar 2020.

Kig!​

Er det fotografi? Er det tegning? Den amerikanske kunstner Matt Saunders leger med medier, former og farver, og lige nu udstiller han hos Galleri Martin Asbæk i Bredgade. Her kan du ganske gratis kigge ind og se hans værker, der blandt andet er hybrider mellem blæk, fotografiske negativer og forstørrede og spejlvendte stillbilleder fra film og tv. Der er åbent tirsdag til torsdag fra kl. 11-18, lørdag kl. 11-16. Læs mere om udstillingen her.

Fest!​

I sidste uge åbnede Hotel Cecils natklub Cecil AM dørene for 2020, og i den anledning har klubben lanceret programmet for de første to måneders koncerter, der blandt andet bliver leveret af Kenton Slash Demon, Awinbeh, Soho Rezanejad, Lust For Youth, Soon og First Hate. Denne fredag, 24. januar, afholdes der liveshow i samarbejde med Designmuseum Danmark, som indvier ny udstilling om nattelivskultur. På Cecil AM-scenen i Niels Hemmingsens Gade 10 kommer blandt andre Lord Siva, Eloq og Dokkedal forbi fredag. Dørene åbner kl. 23.00, og der er fri entré inden midnat. Derefter koster det 80 kroner. Læs mere og tilmeld dig her.

Drik!​

Har du planer på søndag mellem kl. 15 og 16? Ja, du har. Du skal drikke gratis irsk kaffe. Måske endda på Den Glade Gris? Smarte whiskey-pr-folk har nemlig opfundet National Irish Coffee Day, en dag, hvor du og dine kaffeglade hjemmedrenge- og piger kan få en gratis irsk kaffe på 13 beværtninger byen over. Tilbuddet er enkelt: I møder bare op og bestiller. Og hey, hvis I drikker hurtigt, kan I jo nå forbi mere end én. Husk nu, at man ikke må røre i en irish coffee – den fulde smag fås ved at drikke den varme kaffe og irske whiskey gennem det kolde flødeskum. Her er listen over steder, der serverer gratis irsk kaffe søndag 25. januar: