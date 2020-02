Skal du med til årtiets første rave på Refshaleøen? Her er tips til din uge i København

Automatisk oplæsning Beta

Guiden gælder fra 3. januar til 9. januar 2020.

Lyt!

I dag, mandag, kan du tage til en aften i det naturkritiske tegn. For hvad er mere relevant i år 2020 at kunne forhold sig til end natur og klima? Ikke meget, og det ved Møllegades Boghandel, der inviterer til en gratis samtale med det litterære tidsskrift Ny Jord – et tidsskrift for naturkritik. Deres seneste udgivelse blev udgivet på mikroforlaget Forlaget Virkelig i december 2019 og arbejder med ’kunstneriske, dokumentariske og videnskabelige discipliner’. I aften kan du høre en samtale med forlæggerne og oplæsninger fra forskellige af tidsskriftets bidragsydere. Det sker klokken 18.30 på Møllegade 8A. Læs mere her.

Se!

Du elsker gratis champagne, du elsker at feste, du elsker at mingle. Derfor er SMK Fridays et af dine yndlingsevents, og når det sker samtidigt med åbningen af en udstilling med din favorit-skagensmaler Anna Ancher, bliver det ikke meget bedre. Alt dette går i opfyldelse på fredags, hvor Statens Museum for Kunst inviterer til en gratis aften i kunstens tegn. Udover de gratis bobler og de smukke billeder kan du opleve oplæsninger med skuespiller Ellen Hillingsøe, koncert med Poems of Light, og hvis du tør kan du også deltage i Anna Ancher-workshoppen og se, om du det er nu, du opdager dit eget malertalent. Det foregår på Statens Museum for Kunst klokken 16-22. Læs mere her.

Dans!

Efter at have startet ugen ud med litterær salon og kunstkiggeri trænger du til at give helt slip og danse til den lyse morgen. Og på lørdag findes den bedste mulighed for netop dét, når DIY rave kollektivet Endurance inviterer til årtiets første techno rave for 100 kroner i entré. Festen byder på hård og hurtig techno lørdag på Refshaleøen fra 22-10 næste morgen, og det vil blive spillet af blandt andre af Nene H, og medlem af ravekollektivet Fast Forward ProductionsRune Bagge. Endurance arbejder for at skabe såkaldte safe spaces for minoriteter, så husk at læs op på politikkerne, inden du stiller dig i kø til festen. Og ellers er der bare at sige: Peace, love, unity, endurance! Læs mere her.