»Vi vil gerne gøre det mere råt«: Nørrebro får nyt hangout for litteraturnørder

Hidtil har Møllegade været anset som Nørrebros litterære gade, for sidegaden huser både LiteraturHaus, ark books, Møllegades Boghandel og er desuden hjemstavn for den årlige litterære festival Lyse Nætter.

Lørdag 8. februar åbner endnu en bogspiller på Nørrebro, men denne gang i Blågårdsgade. Det sker med det selvudnævnte ’boglager’ Faust, der indvier fysisk butik på adressen 32C, der tidligere husede Galleri Kvit.

Vi vil gerne lave et opgør og give plads til en bredere litteratur ved at holde skrivegrupper og selv udgive det, vi synes mangler Anton Mørkholt, Faust

Bag det nye initiativ står de tre venner Anton Mørkholt, Robert Morsing Thyssen og Anders Emil Gade Nielsen på henholdsvis 20, 20 og 21 år:

»Førhen var Faust noget, vi kørte over Facebook, hvor vi lagde billeder ud af brugte bøger, og så cyklede vi selv rundt i København og leverede dem til dem, som var interesserede. Men vi har hele tiden lagt op til, at vi skulle finde nogle fysiske rammer, så vi kunne vokse os større«, siger Anton Mørkholt til Ibyen.

Lidt satan ind i litteraturen

Faust vil fungere som antikvariat og boghandel og skal sælge udvalgte værker fra de danske mikroforlag. Men derudover skal Faust også være et nyt hjemsted for den nye danske litteratur.

»Der findes flere litterære væresteder i København, men vi vil gerne gøre det mere råt. Vi vil gerne søge et andet publikum end det, der henvender sig til folk fra litteraturvidenskab og Forfatterskolen«, fortæller Anton Mørkholt og oplyser, at de også har planer om at udgive litteratur selv:

Vi skal have lidt satan ind i litteraturen Anton Mørkholt, Faust

»Faust skal starte et tidsskrift, der udkommer hver måned, hvor der er plads til anderledes litteratur end den, vi oplever, at andre tidsskrifter eller Forfatterskolen lægger op til. Vi vil gerne tage et opgør og give plads til en bredere litteratur ved at holde skrivegrupper og selv udgive det, vi synes mangler«.

Og da Ibyen spørger ind til, hvorfor valget af navn er faldet på Faust, er forklaringen klar:

»Det er en henvisning til Goethes værk. Vi skal have lidt satan ind i litteraturen«.

Litteraturscenen blomstrer i København

Københavnerne har de seneste par år været vidne til en række forskellige litterære initiativer i stil med Faust.

Ud over Møllegade åbnede Storrs Antikvariat, der nu har hjemme i Nordvest, i sommeren 2017 med landets yngste antikvar i spidsen. Sidste år åbnede Brøg Litteraturbar i Fiolstræde, et sted, der er sat i verden for at skabe møder mellem bøger, mad og live litteraturoplevelser, og som vores anmelder har kastet 5 hjerter efter.

Alle er velkomne til Fausts åbningsfest, der vil finde sted lørdag 8. febraur fra 10 til 22. Der vil være oplæsninger fra skriftkollektivet BMS (Blod, Måne, Søndag), Jamal Bendahman, der debuterede i 2019 med romanen ’Ash Shaheed’ (Vidnet), og Aske Juul Christiansen, der debuterede med ’Aftenstjerne’ samme år.

Du kan læse mere om Faust og åbningsfesten her.