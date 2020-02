Distortion vil have betalingsområder og højere musik

Til juni indtager Distortion endnu en gang de københavnske gader. Og hvis det står til arrangørerne bag, bliver det denne gang med endnu højere musik i zoner, som man skal betale for at komme ind i.

Er du en af dem, der fester med, når Distortion indtager Københavns gader? Eller er du nabo til gadefesten og med på en ufrivillig lytter, mens musik og fuldemandssnak fylder byen?

Hvis du kan svare ja til første spørgsmål, skal du måske til at have penge op af lommen. Hvis du svarer ja til det andet, skal du ikke lægge ørepropperne for langt væk.

Arrangørerne af Distortion har nemlig søgt om tilladelse til i år at skrue op for lyden og indføre musikzoner, hvor det koster penge at komme ind. Det skriver Berlingske.

Distortion har til Københavns Kommune ansøgt om at etablere i alt fem musikzoner, to på Nørrebro, to på Vesterbro og en på Rådhuspladsen. En billet til zonen kommer til at koste mellem 150 og 180 kroner.

Samtidig søger arrangørerne om lov til at overskride den almindelige støjgrænse ved udendørs musikarrangementer i København. Ifølge arrangørernes ansøgning er en hævet støjgrænse så nødvendig, at hvis de ikke modtager dispensation for støjgrænsen, vil arrangementet skulle ændres.

»Københavns byrum tilhører københavnerne«

Ansøgningen blev behandlet i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg 27. januar. På mødet fik Dansk Folkeparti standset sagen for i stedet at få den afgjort i Borgerrepræsentationen. Her er der stor forskel på, hvordan man ser på Distortions ønsker.

Overfor Berlingske har partierne Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti meddelt, at de vil sige nej til tilladelsen. I et debatindlæg på minby.dk skriver medlem af Københavns Borgerrepræsentation Finn Rudaizky (DF), at »Distortion har suverænt udviklet sig til årets største miljøsvineri«.

Heller ikke Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er positivt indstillet.

»Københavns byrum tilhører københavnerne, og de skal ikke afskæres fra at bruge dem, fordi Distortion vil tjene penge på lukkede arrangementer. Hvis Distortion vil holde fest på kommunale arealer, må de lade københavnerne deltage, uden at de skal have penge op af lommen. Enhedslisten ønsker ikke flere betalingsområder til Distortion«, udtaler borgmesteren i en pressemeddelse.​​​​​​

Borgerrepræsentationens største parti, Socialdemokratiet, vil derimod gerne give Distortion tilladelse til højere musik og betalingszoner.

Også den konservative gruppeformand, Jakob Næsager, kan acceptere, hvis Distortion kommer til at koste penge. Dog bryder han sig ikke om, at arrangørerne vil skrue op for musikken.

»Distortion er efterhånden større end Roskilde Festival og bliver afviklet på hverdage,« siger Jakob Næsager til Berlingske.

Berlingske har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Distortion-chef Thomas Fleurquin. Næste møde i Borgerrepræsentation er den 27. februar. Distortion finder i år sted fra den 3. til den 7. juni.