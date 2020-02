Tyve stjæler for »langt over en million kroner i vin« fra dansk michelinrestaurant

Automatisk oplæsning

Humøret er vendt. Sådan skriver ejerne af den københavnske restaurant Formel B, Rune Jochumsen og Kristian Arpe-Møller, på Facebook.

For efter i en uges tid at have fejret, at restauranten på Vesterbro igen i år kunne beholde sin stjerne i den franske michelinguide, har Jochumsen og Arpe-Møller nu været udsat for indbrud.

Natten til søndag brød tyve ind i restaurantens vinkælder, og her har de stjålet mellem 60-70 flasker sjældne vine. Restauratørerne kan »med sikkerhed sige, at der er forsvundet for langt over en million kroner i vin«, skriver de i opslaget på Facebook.

De opfordrer samtidig deres følgere til at dele opslaget, så folk kan slå alarm, hvis de f.eks. bliver tilbudt Grand Cru fra de prestigiøse vinhuse Domaine du Comte Liger-Belair, Domaine de la Romanée Conti og Domaine Leroy. Ifølge Jochumsen og Arpe-Møller er tyvene specifikt gået efter restaurantens sjældne vine med høj markedsværdi.

Politiken har uden held forsøgt at få kontakt til ejerne af Formel B. På Facebook skriver de, at de selvsagt er »utrolig kede af det og berørte over situationen. Det er en ... uerstattelig samling af vine, vi har været mange år om at opbygge«.