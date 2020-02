Få overblik: Her er årets danske michelinstjerner 2020

Automatisk oplæsning

En enkelt ny dansk michelinrestaurant.

Det var, hvad det blev til, da den eftertragtede guide mandag aften uddelte stjerner til Nordens restauranter ved et større presseevent i den norske by Trondheim.

Alchemist, det blev den eneste nye danske restaurant på listen, modtog til gengæld hele to stjerner, mens Restaurant Jordnæri Gentofte er gået fra en til to stjerner. Altså i alt tre nye stjerner til danske restauranter.

Samtidig fik Tina Kragh Vildgaard fra Restaurant Jordnær årets ’værtsskabspris’, mens Michelin gav ’mentor-prisen’ 2020 til kokken Rasmus Kofod fra Geranium.

Danmark mister tre stjerner

Der blev ikke offentliggjort nogen nye danske restauranter med en stjerne, selv om steder som Sushi Anaba, Brace og Den Røde Cottage er blevet nævnt som værdige stjernemodtagere.

Flere danske restauranter måtte samtidig vinke farvel til deres stjerner. Hverken Studio, Era Ora eller Substans iAarhus har nu en michelinstjerne.

Norge blev det helt store vinderland. Her fik den danske kok Nicolai Ellitsgaard Pedersen fra den norske undervandsrestaurant Under blandt andet sin første Michelin-stjerne.

Barabba i Indre By blev den eneste nye danske restaurant på Michelins Bib Gourmand-liste for prisvenlige spisesteder, hvor Rebel, L’Altro og Frederiks Have ikke længere er at finde. Også Musling og PMY, der begge er lukket, er væk fra 2020-udgaven af Bib Gourmand.

Her er alle de danske stjerner anno 2020:

Du kan læse Politikens madanmeldelser fra stederne ved at trykke på navnet.

TRE STJERNER:

Geranium, København

TO STJERNER:

Alchemist, København (NY)

Jordnær, Gentofte (tidligere en stjerne)

AOC, København

Henne Kirkeby Kro, Henne

Kadeau, København

Noma, København

Koks, Færøerne

EN STJERNE:

108, København

Kong Hans Kælder, København

Clou, København

Formel B, København

Kiin Kiin, København

Kokkeriet, København

Marchal, København

Relæ, København

Søllerød Kro, Holte

Alouette, København

MeMu, Vejle

Kadeau, Bornholm

Slotskøkkenet på Dragsholm Slot, Hørve

Ti Trin Ned, Fredericia

Domestic, Aarhus

Restaurant Frederikshøj, Aarhus

Gastromé, Aarhus

Hotel Frederiksminde, Præstø

Overblik Specialpriser 2020 SPECIALPRIS FOR VÆRTSSKAB: Tina Kragh Vildgaard, Restaurant Jordnær, Gentofte SPECIALPRIS FOR ÅRETS MENTOR: Rasmus Kofod, Geranium, København SPECIALPRIS FOR ’ÅRETS MENTOR’: Rasmus Kofod, Geranium, København SPECIALPRISER FOR BÆREDYGTIGHED: Rasmus Munk, Alchemist Nick Curtin, Alouette Matthew Orlando, Amass Jonas Mikkelsen, Frederiksminde Rune Lund Sørensen, Hærværk Steffen Villadsen, Molskroen Eigil Christensen, Moment René Redzepi, Noma Kristian Baumann, 108 Chrisian puglisi, Relæ Andrias Ziska, Koks Vis mere

BIB GOURMAND-UDMÆRKELSER 2020:

Anarki

Enomania

Kødbyens Fiskebar

Marv & Ben

Mêlée

Pluto

Selma

Barabba (NY)

Hærværk

Pondus

Moment