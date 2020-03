De serverer »udsædvanligt lækre biodynamiske vine«: Stjernepianist giver tips til din weekend i København

Antikken får hende til at sitre af lykke, der skal spises bakskuld på Anarki og spilles koncerter, og så skal der være tid til at nørde natur i Landbohøjskolens Have. Koncertpianist Katrine Gislinge er klar til weekend.

Fredag

Fredag er koncertdag. Sådan en dag laver jeg så lidt som muligt. Sparer spillelysten til om aftenen. Denne aften er koncerten i Greve Sogn. Beethoven-sonater. Yndlingsprogram, som jeg skal rejse rundt i Norden med hele foråret. Sådan en langsom dag kunne jeg måske spise brunch med min datter.

Foto: Jacob Ehrbahn Café Granola.

På Ibsen på Gl. Kongevej eller Granola på Værnedamsvej. Eller også går jeg tur i Landbohøjskolens Have og kigger på blomsterne, som alle er forsynede med små skilte og navne på latin. Det nørdede i naturen. Kender ingen blomster, men kan lide, at andre gør og gerne vil belære mig. Den føles hemmelig, den have. Hvilket enhver have i øvrigt burde være. Det bliver min dosis natur for i dag.

Blå bog Katrine Gislinge Internationalt anerkendt koncertpianist og også kendt fra ’Den klassiske musikquiz’ på DR2.​ Hun bor på Frederiksberg med sin mand, komponisten Bent Sørensen, og sine to børn.​

Jeg er udpræget bymenneske. Har altid betragtet mig som Københavner – med stort K, men nu bor jeg på Frederiksberg og er blevet lidt lokal patriot. Frederiksberg er en blanding af Paris og landsby. Og det føles, som om der er ånd inde i hovedet på folk. Kunne også finde på at kigge ind i nogle af de mange vintagebutikker på Gl. Kongevej. Køber sjældent noget, men kan godt lide at gå derind. Særligt på en koncertdag. Måske finde en ny, gammel koncertkjole. Hvis ikke jeg skulle spille, ville jeg gå på Mother i Kødbyen og senere høre min søn spille elguitar med sit rockband i 5E i Slagtehusgade – også i Kødbyen, og der er vist i øvrigt kun har åbent om mandagen.

Lørdag

Nærmest fridag. Men aldrig helt. Altid øve. Hver dag. Jeg tager sikkert en yogatime hos Yoga Vesterbro – det sted, hvor jeg er udlært yin-yogalærer. Videre. Frederiksberg Allé – vejen, som ingen andre i København. Den er prægtig uden at være pompøs. Og ovenikøbet hyggelig. Drikker kaffe hos Café & Antik. Læser lidt lektier – om præsokraterne. Går tur i Frederiksberg Have. Ikke helt så hemmelig, men flot, og for et bybarn som mig nærmest en vild skov.

Foto: Stine Bidstrup Cafe Intime.

Kigger forbi Møstings Hus med de sødeste ansatte around. Det er der, landsbyfornemmelsen kommer ind i vores bydel. Lille hyggeligt museum i smuk bygning med både flygel og skiftende udstillinger. Og også hjertet i min egen festival her på Frederiksberg, Frederiksberg Festspil. Hvis ikke jeg skulle spille næste dag, ville jeg måske gå ud med venner – på Falernum på Værnedamsvej – og hvis det bliver vildt videre til Café Intime, hvor der vist nok stadig må ryges. Godt, der findes steder, man kan udleve sine gamle laster.