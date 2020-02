Farvel til en gammel kending: Københavnerbar lukker efter 27 år på Rådhuspladsen

Automatisk oplæsning

Restaurant, natklub, pub og bar i et.

På den halvlegendariske bar Rosie McGee’s på Rådhuspladsen har man kunne få lidt af det hele.

Selv om det ifølge Ibyens caféanmelder ikke var maden man skulle komme efter tilbage i 2013, har Rosie McGee’s været et populært mødested for især hovedstadens turister, der er kommet for kolde fadøl og fodboldkampe på tv-skærmen.

Gennem tiden har Rosie McGee’s – i folkemunde også kaldet ’Rosie Maggies’ – også været været synonym med jambands og et dansegulv uden fancy fornemmelser.

Men nu er det altså slut.

Rosie McGee’s lukker og slukker efter 27 år på hjørnet mellem Rådhuspladsen og Vesterbrogade, da baren er blevet solgt pr. 1. marts.

»Det er med både stor glæde og sorg, at vi må meddele, at Rosie pr. 01/03 er blevet solgt. Det har været en knap 27 år lang æra, og vi takker alle, som har været en del af rejsen enten som gæst, ansat eller partner. Der er spændende planer i vente for stedet, og der vil derfor være lukket i hele marts grundet renovering«, skriver ejerne i et Facebookopslag.

Et sidste farvel

Du kan dog stadig nå en sidste sang, når baren inviterer til farvelfest i weekenden.

»Vi får fredag besøg af Joakim Tranberg, når vi holder ’Seebach Night’, og lørdag slutter vi af med et brag af en fest. Det betyder vilde tilbud i baren og fest på ægte Rosie manér«.

»Vi håber, at du har lyst til at komme og sige et sidste farvel til os og skåle på en spændende fremtid for vores alles yndlingssted«.

Find begivenheden for festen her.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvad der kommer i stedet, når lokalerne er renoverede.