Kendrick Lamar og Haim kommer også: Se det fulde program for Roskilde Festival 2020

Pulitzer Prize-vindende rap fra Compton og indierock fra en amerikansk søstertrio.

Det er hvad, du kan se frem til, når rapperen Kendrick Lamar og det roste band Haim spiller på årets Roskilde Festival, der finder sted fra 27. juni til 4. juli.

De to navne er med til at fuldende årets festivalplakat, der i forvejen tæller navne som Taylor Swift, Deftones, Faith No More, Tyler the Creator, FKA Twigs, The Strokes og Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes.

Fakta Roskilde Festival 2020 183 navne er offentliggjort på programmet.

41 lande er repræsenteret i musikprogrammet.

76 navne er fra nordiske lande (Danmark, Sverige, Norge, Island), hvilket svarer til 42 pct. af programmet.

29 pct. af navnene er fra Danmark.

41 navne spiller i løbet af de første tre dage som en del af festivalens vækstlagsprogram.

77 pct. af navnene har ikke optrådt på festivalen før. Kilde: Roskilde Festival Vis mere

Udover Kendrick Lamar og Haim er Big Thief, Perfume Genius, The Roots, Tinariwen og Charli XCX blandt de 81 nye, netop offentliggjorte navn. Også danske Malk de Koijn, Suspekt og Av Av Av har fået pladser på plakaten, hvor brasilianske Teto Preto, malisiske Amazones d’Afrique og kinesiske Object Blue også er blevet tilføjet.

Hovednavnene på festivalen, der i år fejrer 50 års jubilæum, har det laveste aldersgennemsnit nogensinde, oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Få overblik over alle navnene på Roskilde Festival 2020 her:

Onsdag 1. juli:

Taylor Swift, Deftones, Cage the Elephant, Jada, Bicep, Dababy, Av Av Av, Boy Pablo, Cate Le Bon, Chancha via Circuito, Cimafunk, City and Colour, Dj Graded (Dj), Lydmor X Corpus, Nkumba System, Old Man Gloom, Squid, Rita Indiana, Soleima, the Night Flight Orchestra.

Torsdag 2. juli:

Kendrick Lamar, Faith No More, Kacey Musgraves, Alex Cameron, Angel Olsen, Charli Xcx, Fatoumata Diawara feat. Angélique Kidjo & Mayra Andrade, Mura Masa, Pusha-t, Tlc, Unge Ferrari, Waxahatchee, Whitney, aïsha Devi, Barker, Brittany Howard, Bremer/mccoy, Danish String Quartet & Dreamers’ Circus, Death by Unga Bunga, Dj Graded (Dj), Elder, Employed to Serve, Girl in Red, High on Fire, Holly Herndon, Idk, Jimmy Eat World, Karenn, Kate Nv, Les Amazones D’afrique, Lydmor X Corpus, Mc Yallah & Debmaster + Mczo & Duke, Moscow Death Brigade, Nils Økland Glødetråder, Phoebe Bridgers, Rapsody, Saveus, Saba Alizadeh, Sote, Svalbard, Temp-illusion, Tropical Fuck Storm.

Fredag 3. juli

Tyler, the Creator, Fka Twigs, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, Africa Express Presents in C Mali, Anderson .paak & the Free Nationals, Big Thief, Doja Cat, Perfume Genius, Rüfüs Du Sol, Sampa the Great, Suspekt, Tinariwen, the Whitest Boy Alive, Ak Dan Gwang Chil, Bersærk, Black Country, New Road, Carmelo Torres, Chai, Clara, Claus Hempler, Conjurer, Dj Python, Guiss Guiss Bou Bess, Gyedu-blay Ambolley, Heathe, Helms Alee, Hugo Helmig, Hugorm, Lisa Morgenstern & Bulgarian Voices Berlin, Minimal Violence, Moses Sumney, Nyredolk, Ooioo, Orm, Pattesutter, Royce 5’9”, Sassy 009, Scúru Fitchádu, Sicaria Sound (Dj), Slowthai, Teto Preto, Yola.

Lørdag 4. juli

The Strokes, Haim, Thomas Helmig, Dave, Malk De Koijn, Ride, Rico Nasty, the Roots, Tom Zé, Young Thug, Amenra, Anna Meredith, Arlo Parks, Canzoniere Grecanico Salentino, Fat White Family, Hjalmer, Kelly Lee Owens, Kælan Mikla, Land of Kush, Lingua Ignota, Lous and the Yakuza, Nadah El Shazly, the No Ones, Object Blue (Dj), Oozing Wound, Rwayes 2020, Sarah Klang, Seni Reak Juarta Putra, Sorry, Suicide Silence, Tarrus Riley Feat. Dean Fraser & Black Soil Band, Tvivler, Tyler Childers, Ustad Saami, Weval, Youth Code, Zenobia.

Vækstlagsmusikken:

Amanda Tenfjord, Anansi, Assegai, Athletic Progression, Bette, Binær, Blood Child, Emmadop, Erika De Casier, Eyes, Faratuben, Fieh, Gabestok, Ganger, Greta, Himmelrum, Isolated Youth, Jabba, Jj Paulo, Josephin Bovién, Joyce, Jung, Kaaliyah, Korter Í Flog, Late Verlane, Maidavale, Mekdes, Ninoosh & Loljud, Peachlyfe, Repro, Rigmor, Rune Bagge, Shaam Larein, Sulka, Tessa, Thaiboy Digital, Tuhaf, Visitor Kane, Whistler, Ydegirl, Zk x Omar x Larry 44 x Amina.

Roskilde Festival finder sted fra 27. juni til 4. juli. Billetter til Roskilde Festival 2020 sælges her.