The Strokes og 28 andre navne kommer også: Jada åbner Roskilde Festival 2020

På bare tre år har sangerinden Jada taget turen fra Roskilde Festivals mindste scene til den største.

I 2018 spillede hun på Coundtdown-scenen, i 2019 var det på Avalon, og i år er sangeren, der har sunget sig ind i hjertet på danskerne, booket til at åbne hele festivalen på Orange Scene.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Jada alias Emilie Molsted er blevet kaldt »det uortodokse stjerneskud fra Bisserup« og har blandt andet modtaget P3 Talentet og Kronprinsparrets Stjernedryspris. Mange kan synge med på hits som ’Sure’ og ’Lonely’.

»Jeg er så herre glad, stolt og dybt ydmyg. Det er en gigantisk drøm, jeg har messet for mig selv i syv år, og nu sker det«, udtaler Jada i en pressemeddelelse.

Tidligere har danske navne som The Minds of 99, Volbeat og Phlake åbnet Orange Scene. Du kan se den fulde liste over Roskilde-åbningsnavne gennem tiden her:

The Strokes til Dyrskuepladsen

Roskilde Festivals fulde program bliver annonceret torsdag den 28. februar, men rockgruppen The Strokes har allerede nu annonceret deres ankomst på festivalen på bandets Instagram-profil.

Roskilde Festival bekræfter bookingen over for Ibyen:

»Sidst The Strokes var her var i 2011, og ligesom deres fans har de glædet sig til deres næste koncert på Roskilde Festival. De har tydeligvis ikke kunnet vente med at dele den gode nyhed, at de spiller lørdag den 4. juli på årets Roskilde Festival«, siger pressechef Anders Wahrén.

28 nye navne til Countdown- og Rising-scenerne

Foruden nyheden om åbningsnavnet på Orange tilføjer Roskilde Festival også 28 nye navne til de to scener Countdown og Rising. Scenerne, der giver plads til musikere i vækstlaget herhjemme og fra vores skandinaviske naboer.

Overblik: Her er de 29 nye navne JADA (DK) ASSEGAI (DK) ATHLETIC PROGRESSION (DK) BINÆR (DK) BLOOD CHILD (DK) EMMADOP (DK) GABESTOK (DK) GRETA (DE) ISOLATED YOUTH (SE) JABBA (NO) JJ PAULO (DK) KORTER Í FLOG (IS) LATE VERLANE (SE) MAIDAVALE (SE) PEACHLYFE (DK) REPRO (DK) RIGMOR (DK) RUNE BAGGE (DK) SULKA (DK) TUHAF (DK) VISITOR KANE (DK) WHISTLER (DK) YDEGIRL (DK) ERIKA DE CASIER (DK) EYES (DK) SHAAM LAREIN (SE) NINOOSH & LOLJUD (SE) HIMMELRUM (DK) ZK X OMAR X LARRY 44 X AMINA (DK) Vis mere

Blandt de nye navne er danske Peachlyfe, islandske Korter í flog og sanger og producer Ydegirl, der blander genrer som r’n’b, folk og klassisk kompositionsmusik. Hun udgav sin debut-ep ’Notes19’ i november og var nomineret til en Steppeulven i kategorien ’årets håb’.

Den danske sangerinde Erika de Cassier, der brød ud af gruppen Saint Cava, kommer også forbi Roskilde og har gjort sig bemærket med en debutplade, der blev anmeldt til 5 hjerter af Politikens Lucia Odoom. Specielt numre som ’What u wanna do’ og ’Do my own thing’ har fået den unge sangerinde frem i spotlightet.

De nye navne slutter sig til de allerede offentliggjorte vækstlagsnavne som Tessa, Ganger, Jung, Josephin Bovié.

Roskilde Festival, der i år fejrer 50-års jubilæum, finder sted fra 27. juni til 4. juli. Billetter til Roskilde Festival 2020 sælges her. Partout-billetter koster 2250 kroner, mens et begrænset antal endagsbilletter sælges for 1100 kroner.