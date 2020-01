Se alle navnene: Roskilde Festival annoncerer Faith No More, FKA Twigs og 30 andre nye navne

Automatisk oplæsning Beta

Efter 18 års tavshed vendte den ekvilibristiske vokalist og stemmetroldmand Mike Patton og hele Faith No More i 2015 tilbage med albummet ’Sol Invictus’ og deres velkendte og eksperimenterende blanding af funk, hiphop og metal med mere.

Samme år gav bandet helt klædt i hvidt en koncert på Tinderbox, der »var mere en genopstandelse end begravelse« og »en lille åbenbaring« ifølge Politikens anmelder Simon Lund.

Foto: Line Ørnes Søndergaard Faith No More besøgte i 2015 Tinderbox. I år er de at finde på Roskilde Festivals største scene, Orange.

I år er det Roskilde Festival, der får glæde af amerikanske Faith No Nore, når de med et bagkatalog, der strækker sig over fire årtier, optræder på festivalen for fjerde gang.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse, hvor de også er klar med i alt 32 nye navne.

Country og funky rap

FKA Twigs kan ifølge anmelder Simon Lund »synge som Beyoncé, hvis hun vil. Men det vil hun ikke. Hun arbejder i samme ekspressive liga som Kate Bush og på samme visonære bølgelængde som Björk«, og også hun kommer i år på Roskilde Festival.

Derudover har Roskilde Festival fået fingre i countrystjernen Kacey Musgraves, der debuterede i 2015 med albummet ’Same trailer different park’, men som især med det seneste album, ’Golden Hours’, fra 2018 har markeret sig som en countrymusiker, der rækker ud over genren med et mere poppet udtryk.

Anderson. Paak besøgte Roskilde Festival i 2016 og igen i 2018, hvor han lukkede Arena med sin velkendte, groovy lyd, som er svær at stå stille. Han er atter at finde på plakaten, men får i år lov at spille på Orange Scene med sit band The Free Nationals.

»Det unikke for den her generation af kunstnere er, hvor hurtigt de markerer sig. Dels kunstnerisk, men også når det kommer til kendskabet til dem, for de opnår hurtigt en enorm udbredelse. FKA Twigs, Anderson .Paak og Kacey Musgraves er vigtige for musikken, men også vigtige stemmer for unge. Sammen med de andre nye navne på plakaten tegner de markante nye strømninger i kunsten«, udtaler festivalens programchef Anders Wahrén.

Dagens nye navne slutter sig til allerede offentliggjorte kunstnere som Tyler the Creator, Taylor Swift, Thom Yorke, The Whitest Boy Alive, TLC, Thomas Helmig, Deftones og Pusha-T.

Roskilde Festival, der i år fejrer 50-års jubilæum, finder sted fra 27. juni til 4. juli.