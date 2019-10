Radiohead-forsanger og 11 andre navne kommer til Roskilde Festival næste år

Når Roskilde Festival afvikles 27. juni til 4. juli næste år, vil det være med blandt andet frontmanden for den britiske rockgruppe Radiohead på plakaten, nemlig Thom Yorke.

Det oplyser Roskilde Festival i en pressemeddelelse.

Yorke får bl.a. følgeskab af stjerne-rapperen Pusha-T, amerikanske Whitney og The Whitest Boy Alive foruden Taylor Swift, der blev offentliggjort sidste uge.

Yorke solodebuterer på Roskilde Festival 2020, der er den 50. af sin slags. Da Thom York sammen med Radiohead gæstede Northside i 2017, uddelte Politikens anmelder Simon Lund 5 hjerter:

»Bare at høre et stramt spillende band med Yorkes virrende hoved bag mikrofonen forløse helheden i en åndssvagt komplekst konstrueret sang som ’Paranoid Android’ var lige til at tabe kæben over«, skrev han i anmeldelsen.

I alt offentliggør Roskilde Festival i dag 12 nye kunstnere til næste års festival på Roskilde Dyrskueplads.

De tæller: Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes (UK), Mura Masa (UK), Pusha-T (US), The Whitest Boy Alive (NO/DE), Whitney (US), CHAI (JP), Death by Unga Bunga (NO), Hugorm (DK), Land of Kush (CA/EG), The No Ones (NO/US), Old Man Gloom (US) og Tropical Fuck Storm (AU).