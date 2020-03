Brevkassen giver råd til os alle: Sådan redder vi romantikken i en coronatid

Automatisk oplæsning

Ibyens brevkasse giver hver uge syrlige, sexede og ømme råd om kærlighed. Brevkasseredaktør er Felix Thorsen Katzenelson. Send dit dilemma til hjerte@pol.dk.

Ugens spørgsmål:

Kære brevkasse

Tips til romantisk overlevelse af karantæneperioden? Vi følger selvfølgelig myndighedernes råd, men kan brevkassen hjælpe med kærlighedsdelen?

Mvh

Gæsteredaktør Line Kirsten Nikolajsen:

Hvis du for alvor er i karantæne og derfor ikke kan gå uden for en dør og er fanget på 50 kvm med din kæreste, kan det hurtigt blive en smule udfordrende. Men de helt trælse situationer kan undgås med enkle foranstaltninger.

Det er nu, I har tiden til nogle af deting, I aldrig har tid til ellers Line Kirsten Nikolajsen

Lav gennemtræk, og luft ud hver dag – frisk luft løser meget. Vær 25 procent mere overbærende, end I plejer, og når du får lyst til at skælde ud, så giv et kys i stedet. Og allervigtigst: Husk, at det er smukt og værdifuldt at bruge tid alene i hinandens selskab. Bare fordi man er i samme rum, behøver man ikke lave alt sammen. Tag jer tid til hver jeres aktiviteter. Så bliver de ting, I rent faktisk laver sammen, meget sjovere. For det skal I også. Og I skal lægge jeres telefoner væk, mens I gør det.

Gæsteredaktør Line Kirsten Nikolajsen Vært på P3, blandt andet programmet ’Line Kirsten Giftekniv’, hvor hun hver uge sender folk på dates, snakker om kærlighed og løser dilemmaer. Har derudover teaterpodcasten ’Den 4. Væg’. Var rasende over hamstrende folk, men kom hjem til en kæreste, der havde sørget for ekstra tørgær og toiletpapir. Foto: Petra Kleis

Det er nu, I har tiden til nogle af de slow living-ting, I aldrig har tid til ellers. Læg et stort puslespil sammen (det er sjovere, end du tror). Giv hinanden gennemgående kropsmassage. Byg en hule. Læs højt for hinanden af bøger, I elsker. Få dyrket det der eksperimenterende sex, I har drømt om længe, men som leverpostejmadderne og sene arbejdsdage har sat en solid stopper for.

Jeg er sikker på, I hurtigt vil kunne udfylde en god liste med ting, I aldrig får gjort under normale omstændigheder. God karantæne! Pas på hinanden og kærligheden.

Brevkasseredaktør Felix Thorsen Katzenelson:

»Er det slemt, at jeg ville ønske vi kunne komme i karantæne sammen?«. Sådan stod beskeden fra sødesen og blinkede dommedagsromantisk, mens Mette Frederiksen erklærede Danmark for lukket land. Jeg blev mere glade for den, end jeg burde, for det er vel egentlig dårlig smag at gøre krisetilstande til hvedebrødsdage.

Som min mor engang fortalte mig, er der tre ting der er ulovlige i sengen: krummer, skænderier og arbejde Felix Thorsen Katzenelson

Men jeg tror måske bare, det betyder, vi stadig kan smitte hinanden med gode ting, selv om vi holder den retmæssige afstand. For ligesom der vil være menneskelige og økonomiske konsekvenser af pandemien, så kommer der også til at være parforholdsændrende covid-19-smæld.

Karantænebabyer og coronaskilsmisser er blandt andet at forvente. Hjemmet er blevet inddraget, spisebordet er blevet skrivebord, dagligstuen dagpleje, og køkkenet en håndspritsfabrik. Så prøv at holde på soveværelsets hellighed. Som min mor engang fortalte mig, er der tre ting, der er ulovlige i sengen: krummer, skænderier og arbejde. Beklageligvis bryder jeg en af de regler, mens jeg skriver det her.

Det er svært at hamstre sig til et værn mod hudsult. Så alle os med forsvarlig adgang til kram lever et misundelsesværdigt pandemiliv. Stakkels dem, som er alene, enten fordi deres elskede er uden for geografisk rækkevidde, eller fordi der slet ikke lige er nogen at elske på den måde.

For alle singlerne derude: I kommer ikke på fysiske dates det næste stykke tid. Brug tiden på at læse Suzanne Brøgger, og tænk på din ensomhed som et politisk arbejde, tænk: I en anden lejlighed et sted ligger en ligesindet, enlig nødhjælper.

Gå udenfor, når I kan. Frisk luft og sol er godt mod smitte og smålighed. Gør brug af de kulturtilbud, der stadig er tilgængelige. Se dokumentarfilmene, hør en hel plade for en gangs skyld, bestil takeaway. Sæt dig ned og skriv, ikke fordi nogen gider at læse det, men fordi det er en måde at overskue sine følelser uden at skulle dele dem med resten af verden på sociale medier.

Opfør dig ordentligt, pas på dig selv og de andre, og prøv at gøre, som myndighederne siger.