Der mangler vand i hovedstaden: Tre store svømmehaller i København lukker og renoveres på samme tid

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Der er godt fyldt op i hovedstadens svømmeanlæg.

Tallene viser, at hvert af dem deles af omkring 32.000-35.000 borgere.

Men det bliver værre. En af Københavns store svømmehaller, Bellahøj Svømmestadion, er allerede lukket på grund af vedligeholdelsesarbejder. Det er et anlæg, der årligt benyttes af op mod 310.000 brugere, som nu må vente frem til november med at kunne dykke ned i bassinerne.

Det får konsekvenser, når hovedstaden i forvejen mangler vand Allan Nyhus, Hovedstadens Svømmeklub

I slutningen af maj lukker Frederiksberg Svømmehal et års tid, så tekniske anlæg og bygningen kan blive renoveret. Den benyttes årligt af 500.000 til 600.000 brugere. Og til sommer lukker også DGI Byens bassiner og vandland, så ejendommen kan repareres efter 20 års intensiv brug.

Dermed mister hen ved 320.000 vandhunde deres svømmeanlæg.

Lange ventelister

De samtidige lukninger af flere store svømmehaller øger kun trængslen i bassinerne i hovedstaden.

»Det får konsekvenser, når hovedstaden i forvejen mangler vand. Vi har en venteliste på mellem 800-1.000 mennesker, så det er klart, at det rammer svømningen i København«, siger Allan Nyhus, der er formand for en af de store københavnske foreninger, Hovedstadens Svømmeklub.

Jeg er helt med på, at man er nødt til at reparere tingene. Men tænk den overordnede idrætsplanlægning på den lange bane Allan Nyhus, Hovedstadens Svømmeklub

Svømmeklubberne kommer til at mærke lukningerne. Nogle af de små klubber vil i en periode ikke have nogen aktiviteter. Hans egen klub kommer til at have et lavere medlemstal, mens svømmehallerne, den benytter, er lukkede.

Foto: Anders Rye Skjoldjensen Det kræver en god portion held at få plads i en af hovedstadens svømmehaller. Arkivfoto.

Det kræver en god portion held at få plads i en af hovedstadens svømmehaller. Arkivfoto. Foto: Anders Rye Skjoldjensen

En af de grupper, manglen på svømmeklubber går ud over, er de yngste, der skal lære at svømme:

»Vi har i mange år talt om ventelister. Mange børn kommer ikke til svømning. Og generelt er man i København underforsynet med idrætsfaciliteter«.

Han efterlyser en koordinering af lukninger som dem, der nu rammer tre store anlæg.

»Jeg er helt med på, at man er nødt til at reparere tingene. Men tænk den overordnede idrætsplanlægning på den lange bane. København har brugt ti år på at renovere sine skoler. Det har været vigtigt og godt. Hvorfor ikke lave en lignende vedligeholdelsesplan for idrætsfaciliteter i København?«.

Problemet er, at de tre svømmehaller hører under hver sin ledelse. Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune står for hver sit lukkede svømmeanlæg, mens DGI Byens anlæg hører under den landsdækkende idrætsorganisation.

Taarnby har mange københavnere i klubberne

Der er naturligvis alternativer til de tre svømmehaller, der lukker en tid: Hovedstadsbeboerne kan skæve misundeligt til byer som Lemvig og Tønder, hvor der blot er lidt over 5.000 indbyggere per anlæg.

Det er lige lovlig langt væk, så andre vælger at benytte anlæg lidt tættere på.

De deltager for eksempel i idrætslivet i Taarnby, hvor der nu er så mange københavnere i klubberne, at det gør det sværere for kommunens egne indbyggere at komme til.

Ifølge TV 2 Lorry bor knap 7.000 af de 16.000 medlemmer i kommunens foreninger uden for kommunen.

Det får kommunen til at stille krav om, at størstedelen af medlemmerne kommer fra Taarnby. Det er nødvendigt, mener formanden for kultur- og fritidsudvalget Henrik Zimono (S), der peger på investeringerne i blandt andet en ny skøjtehal:

»Det er svært at forsvare, når det primært er københavnere, der bruger den«.

Frederiksberg Svømmehal forventes at genåbne i maj 2021. Hvornår Bellahøj Svømmestadion og DGI Byens bassiner åbner igen, vides endnu ikke.